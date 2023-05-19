Патрушев заявил об активизации украинских диверсантов в России

На территории России активизировались диверсанты с Украины. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«На территории России замечена активизация деятельности разведывательно-диверсионных групп с Украины», — передает слова Патрушева ТАСС. Он подчеркнул, что на фоне сложившейся ситуации необходимо обратить внимание на повышение уровня безопасности на важных объектах и в местах скопления людей. Помимо диверсантов с Украины, в России стали чаще действовать различные террористические организации, радикальные и экстремистские структуры, заключил Патрушев.
Ранее Николай Патрушев заявил, что множественные теракты, прошедшие на территории России, были организованы совместно со спецслужбами США. Россия приняла решение распространить в Совете Безопасности ООН сообщение об угрозах со стороны украинских официальных лиц в адрес известных российских лиц, передает Nation News.
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