SHOT: в Краснодарском крае задержан поджигатель железнодорожных путей

В Краснодарском крае задержан 18-летний диверсант, который планировал поджог железнодорожного оборудования на перегоне между станциями Агроном — Динская. Задержанному может грозить от пяти до 20 лет колонии.
«Задержан 18-летний диверсант, который пытался уничтожить железнодорожное оборудование в Краснодарском крае», — передает telegram-канал SHOT. Там добавили, что задержанный предпринял попытку поджога оборудования с помощью воспламеняющейся жидкости, но потерпел неудачу.
В данный момент против обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные повреждение имущества», которая предполагает срок лишения свободы вплоть до пяти лет. Следствие желает переквалифицировать дело в статью «Диверсия», по которой молодому человеку будет грозить до 20 лет тюремного заключения, сообщили в telegram-канале.
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