SHOT: в Краснодарском крае задержан поджигатель железнодорожных путей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
Диверсант предпринял попытку поджога на железнодорожных путях, пишет SHOT Фото:

В Краснодарском крае задержан 18-летний диверсант, который планировал поджог железнодорожного оборудования на перегоне между станциями Агроном — Динская. Задержанному может грозить от пяти до 20 лет колонии.

«Задержан 18-летний диверсант, который пытался уничтожить железнодорожное оборудование в Краснодарском крае», — передает telegram-канал SHOT. Там добавили, что задержанный предпринял попытку поджога оборудования с помощью воспламеняющейся жидкости, но потерпел неудачу.

В данный момент против обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные повреждение имущества», которая предполагает срок лишения свободы вплоть до пяти лет. Следствие желает переквалифицировать дело в статью «Диверсия», по которой молодому человеку будет грозить до 20 лет тюремного заключения, сообщили в telegram-канале.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Краснодарском крае задержан 18-летний диверсант, который планировал поджог железнодорожного оборудования на перегоне между станциями Агроном — Динская. Задержанному может грозить от пяти до 20 лет колонии. «Задержан 18-летний диверсант, который пытался уничтожить железнодорожное оборудование в Краснодарском крае», — передает telegram-канал SHOT. Там добавили, что задержанный предпринял попытку поджога оборудования с помощью воспламеняющейся жидкости, но потерпел неудачу. В данный момент против обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные повреждение имущества», которая предполагает срок лишения свободы вплоть до пяти лет. Следствие желает переквалифицировать дело в статью «Диверсия», по которой молодому человеку будет грозить до 20 лет тюремного заключения, сообщили в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...