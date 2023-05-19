SHOT: в Краснодарском крае задержан поджигатель железнодорожных путей 19 мая 2023 в 21:25 Размер текста - 17 + Диверсант предпринял попытку поджога на железнодорожных путях, пишет SHOT Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Краснодарском крае задержан 18-летний диверсант, который планировал поджог железнодорожного оборудования на перегоне между станциями Агроном — Динская. Задержанному может грозить от пяти до 20 лет колонии. «Задержан 18-летний диверсант, который пытался уничтожить железнодорожное оборудование в Краснодарском крае», — передает telegram-канал SHOT. Там добавили, что задержанный предпринял попытку поджога оборудования с помощью воспламеняющейся жидкости, но потерпел неудачу. В данный момент против обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные повреждение имущества», которая предполагает срок лишения свободы вплоть до пяти лет. Следствие желает переквалифицировать дело в статью «Диверсия», по которой молодому человеку будет грозить до 20 лет тюремного заключения, сообщили в telegram-канале. В Краснодарском крае задержан 18-летний диверсант, который планировал поджог железнодорожного оборудования на перегоне между станциями Агроном — Динская. Задержанному может грозить от пяти до 20 лет колонии. «Задержан 18-летний диверсант, который пытался уничтожить железнодорожное оборудование в Краснодарском крае», — передает telegram-канал SHOT. Там добавили, что задержанный предпринял попытку поджога оборудования с помощью воспламеняющейся жидкости, но потерпел неудачу. В данный момент против обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные повреждение имущества», которая предполагает срок лишения свободы вплоть до пяти лет. Следствие желает переквалифицировать дело в статью «Диверсия», по которой молодому человеку будет грозить до 20 лет тюремного заключения, сообщили в telegram-канале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям