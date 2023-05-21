Зеленский попросил у Байдена гарантии безопасности для Украины до вступления в НАТО

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Президент США. stock, владимир зеленский, stock, Джо Байден
Владимир Зеленский попросил у стран G7 гарантии безопасности Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита стран Большой Семерки (G7) попросил у президента США Джо Байдена гарантии безопасности до вступления страны в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

«Глава [украинского] государства Владимир Зеленский отметил важность получения [у Джо Байдена] гарантий безопасности для Украины до вступления страны в альянс», — отметили в пресс-службе Зеленского. Сообщение опубликовано на официальном сайте президента Украины. Также в ходе саммита в Японии речь шла о евроатлантической интеграции украинского государства в НАТО.

Ранее в СМИ появилась информация, что Зеленский во время саммита признал сдачу Бахмута (Артемовска). Затем его пресс-секретарь Сергей Никифоров пояснил, что президент отвечал на другой вопрос и на самом деле имел в виду противоположное. Летом 2022 года Зеленский подал заявление о вступлении в альянс в ускоренном порядке.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита стран Большой Семерки (G7) попросил у президента США Джо Байдена гарантии безопасности до вступления страны в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента. «Глава [украинского] государства Владимир Зеленский отметил важность получения [у Джо Байдена] гарантий безопасности для Украины до вступления страны в альянс», — отметили в пресс-службе Зеленского. Сообщение опубликовано на официальном сайте президента Украины. Также в ходе саммита в Японии речь шла о евроатлантической интеграции украинского государства в НАТО. Ранее в СМИ появилась информация, что Зеленский во время саммита признал сдачу Бахмута (Артемовска). Затем его пресс-секретарь Сергей Никифоров пояснил, что президент отвечал на другой вопрос и на самом деле имел в виду противоположное. Летом 2022 года Зеленский подал заявление о вступлении в альянс в ускоренном порядке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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