Зеленский попросил у Байдена гарантии безопасности для Украины до вступления в НАТО

21 мая 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский попросил у стран G7 гарантии безопасности Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита стран Большой Семерки (G7) попросил у президента США Джо Байдена гарантии безопасности до вступления страны в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента. «Глава [украинского] государства Владимир Зеленский отметил важность получения [у Джо Байдена] гарантий безопасности для Украины до вступления страны в альянс», — отметили в пресс-службе Зеленского. Сообщение опубликовано на официальном сайте президента Украины. Также в ходе саммита в Японии речь шла о евроатлантической интеграции украинского государства в НАТО. Ранее в СМИ появилась информация, что Зеленский во время саммита признал сдачу Бахмута (Артемовска). Затем его пресс-секретарь Сергей Никифоров пояснил, что президент отвечал на другой вопрос и на самом деле имел в виду противоположное. Летом 2022 года Зеленский подал заявление о вступлении в альянс в ускоренном порядке.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита стран Большой Семерки (G7) попросил у президента США Джо Байдена гарантии безопасности до вступления страны в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента. «Глава [украинского] государства Владимир Зеленский отметил важность получения [у Джо Байдена] гарантий безопасности для Украины до вступления страны в альянс», — отметили в пресс-службе Зеленского. Сообщение опубликовано на официальном сайте президента Украины. Также в ходе саммита в Японии речь шла о евроатлантической интеграции украинского государства в НАТО. Ранее в СМИ появилась информация, что Зеленский во время саммита признал сдачу Бахмута (Артемовска). Затем его пресс-секретарь Сергей Никифоров пояснил, что президент отвечал на другой вопрос и на самом деле имел в виду противоположное. Летом 2022 года Зеленский подал заявление о вступлении в альянс в ускоренном порядке.