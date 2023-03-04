Премьер Латвии рассказал, когда Украина станет членом НАТО

Украина должна вступить в НАТО во время спецоперации. С таким заявлением выступил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
«Переговоры по этому поводу должны начаться как можно скорее, еще во время боевых действий. Украина должна стать также членом НАТО», — сообщил политик немецкому изданию
Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке на фоне проведения СВО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пообещал принять Украину после окончания спецоперации. Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Киев де-факто уже стал членом НАТО, пишет RT. Ранее президент Украины Владимир Зеленский и глава Латвии Эгилс Левитс подписали декларацию о поддержке присоединения Украины к Евросоюзу и альянсу.
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