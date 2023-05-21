RTL: Бундесвер выставил на продажу лишнюю туалетную бумагу

22 мая 2023 в 03:51 Размер текста - 17 +

Бундесвер советует проверить товар перед покупкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вооруженные силы Германии (Бундесвер) решили избавиться от лишней туалетной бумаги и выставили более 3 тонн этого товара на продажу. Об этом сообщил источник в Федеральном ведомстве по инфраструктуре, охране окружающей среды и службам Бундесвера. «В конце 2020 года было принято решение о замене диспенсеров туалетной бумаги одной компании на диспенсеры универсальной гигиены другого поставщика в санузлах Бундесвера. Однако туалетную бумагу первой компании нельзя использовать в универсальном дозаторе гигиенических средств», — передает слова источника RTL . Всего на продажу попадет 360 ящиков или 3,3 тонны туалетной бумаги. Аукцион по продаже продлится до 31 мая. При этом в Бундесвере решили избавиться и от тонеров для принтера, столов и ноутбуков. Как отмечено в объявлении, товар рекомендуют проверить перед покупкой. Ранее стало известно, что поддержка Украины обошлась Бундесверу большой ценой. Из-за необходимости в постоянных поставках, в Германии солдатам теперь не хватает даже лейкопластырей. При этом проблемы наблюдаются и с запасами медикаментов и вооружения, о чем сообщает The Economist.

Вооруженные силы Германии (Бундесвер) решили избавиться от лишней туалетной бумаги и выставили более 3 тонн этого товара на продажу. Об этом сообщил источник в Федеральном ведомстве по инфраструктуре, охране окружающей среды и службам Бундесвера. «В конце 2020 года было принято решение о замене диспенсеров туалетной бумаги одной компании на диспенсеры универсальной гигиены другого поставщика в санузлах Бундесвера. Однако туалетную бумагу первой компании нельзя использовать в универсальном дозаторе гигиенических средств», — передает слова источника RTL. Всего на продажу попадет 360 ящиков или 3,3 тонны туалетной бумаги. Аукцион по продаже продлится до 31 мая. При этом в Бундесвере решили избавиться и от тонеров для принтера, столов и ноутбуков. Как отмечено в объявлении, товар рекомендуют проверить перед покупкой. Ранее стало известно, что поддержка Украины обошлась Бундесверу большой ценой. Из-за необходимости в постоянных поставках, в Германии солдатам теперь не хватает даже лейкопластырей. При этом проблемы наблюдаются и с запасами медикаментов и вооружения, о чем сообщает The Economist.