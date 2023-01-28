The Economist: из-за Украины у военных Германии в дефиците даже лейкопластырь 29 января 2023 в 03:11 Размер текста - 17 + Из-за поставок Украине Германия не сможет защищаться даже в течение недели Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные ведомства Германии из-за поддержки Украины находятся в самом плачевном состоянии за всю историю. Запасов оружия солдатам хватит на несколько дней обороны, а в дефиците оказывается даже лейкопластырь и другие необходимые медикаменты. «Бундесвер сейчас в более плачевном состоянии, чем когда-либо, пишет The Economist. Запасов оружия и снарядов ему хватит только на несколько дней, в дефиците даже лейкопластырь, а обещанные год назад масштабные реформы так и не начались». — об этом рассказали обозреватели издания The Economist . Ранее Бундесвер одобрил поставки Украине двух танковых батальонов Leopard 2. В Ассоциации Бундесвера, в свою очередь, потребовали сократить поставки ВСУ, поскольку Германия сталкивается со значительным истощением ВПК. Военные ведомства Германии из-за поддержки Украины находятся в самом плачевном состоянии за всю историю. Запасов оружия солдатам хватит на несколько дней обороны, а в дефиците оказывается даже лейкопластырь и другие необходимые медикаменты. «Бундесвер сейчас в более плачевном состоянии, чем когда-либо, пишет The Economist. Запасов оружия и снарядов ему хватит только на несколько дней, в дефиците даже лейкопластырь, а обещанные год назад масштабные реформы так и не начались». — об этом рассказали обозреватели издания The Economist. Ранее Бундесвер одобрил поставки Украине двух танковых батальонов Leopard 2. В Ассоциации Бундесвера, в свою очередь, потребовали сократить поставки ВСУ, поскольку Германия сталкивается со значительным истощением ВПК. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям