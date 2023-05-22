В России не будут сажать за легкие преступления, совершенные впервые

Путин поручил смягчить наказание для совершивших преступления впервые и женщин

22 мая 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

В России предложили судить граждан за легкие преступления по административному кодексу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если человек совершил легкое преступление впервые, то его будут судить не по уголовному кодексу, а по административному. Такое изменение в законодательстве обсудили президент России Владимир Путин и председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев. «Вячеслав Михайлович, мы постоянно обсуждаем этот вопрос, он постоянно в повестке дня — вопрос о гуманизации нашего законодательства», — заявил Владимир Путин, его слова приводит сайт президента России Kremlin.ru . Данный законопроект предполагает, что человек, впервые совершивший легкое преступление, будет привлекаться по административной или дисциплинарной статье. Уголовная ответственность не исключается. Она будет наступать после повторного правонарушения. Вячеслав Лебедев отметил, что работа над законопроектом практически завершена. В скором времени он перейдет на обсуждение экспертов. После этого Путин сможет ознакомиться с итоговым текстом проекта закона. Лебедев подчеркнул, что пособления в законе коснутся также женщин, которые находятся на территории России без прописки и регистрации. За первое легкое правонарушение они получат предупреждение, а за второе — уголовную ответственность. Данное изменение позволит наладить работу судов, которые выносили решения касательно женщин без прописки. Таким образом предлагается искать гражданина женского рода, а не отказываться от этого. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если человек совершил легкое преступление впервые, то его будут судить не по уголовному кодексу, а по административному. Такое изменение в законодательстве обсудили президент России Владимир Путин и председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев. «Вячеслав Михайлович, мы постоянно обсуждаем этот вопрос, он постоянно в повестке дня — вопрос о гуманизации нашего законодательства», — заявил Владимир Путин, его слова приводит сайт президента России Kremlin.ru. Данный законопроект предполагает, что человек, впервые совершивший легкое преступление, будет привлекаться по административной или дисциплинарной статье. Уголовная ответственность не исключается. Она будет наступать после повторного правонарушения. Вячеслав Лебедев отметил, что работа над законопроектом практически завершена. В скором времени он перейдет на обсуждение экспертов. После этого Путин сможет ознакомиться с итоговым текстом проекта закона. Лебедев подчеркнул, что пособления в законе коснутся также женщин, которые находятся на территории России без прописки и регистрации. За первое легкое правонарушение они получат предупреждение, а за второе — уголовную ответственность. Данное изменение позволит наладить работу судов, которые выносили решения касательно женщин без прописки. Таким образом предлагается искать гражданина женского рода, а не отказываться от этого.