Главное противостояние в мире развивается между США и Китаем, поэтому Вашингтон не преследует свои эгоистичные цели, а действует в единственно верном политическом русле, хотя некоторые ведущие страны с этим не согласны. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которому 27 мая исполняется сто лет.
«Мы [США] ожидаем, что наши взгляды будут доминировать не потому, что мы считаем себя лучшими в интеллектуальном смысле, а потому, что мы считаем, что эти взгляды сами по себе должны быть доминирующими», — сообщил Генри Киссинджер
Ранее URA.RU рассказало, что ядерное оружие может быть применено на территории Украины только в случае прямого открытого вмешательства стран НАТО в вооруженный конфликт против России. Для достижения мира Киевский режим должен признать свой нейтральный статус и отказаться от вступления в Европейский Союз и Северо-Атлантический Альянс.
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