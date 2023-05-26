26 мая 2023

Столетний экс-госсекретарь США обозначил главную проблему ведущих стран мира

© Служба новостей «URA.RU»
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Соединенные Штаты Америки. США, вашингтон, белый дом в вашингтоне
Генри Киссинджер заявил, что Украина должна быть в НАТО Фото:

Главное противостояние в мире развивается между США и Китаем, поэтому Вашингтон не преследует свои эгоистичные цели, а действует в единственно верном политическом русле, хотя некоторые ведущие страны с этим не согласны. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которому 27 мая исполняется сто лет.

«Мы [США] ожидаем, что наши взгляды будут доминировать не потому, что мы считаем себя лучшими в интеллектуальном смысле, а потому, что мы считаем, что эти взгляды сами по себе должны быть доминирующими», — сообщил Генри Киссинджер Wall Street Journal. Он считает, что Украина должна быть в НАТО, потому что цивилизации угрожает ядерное оружие.

Ранее URA.RU рассказало, что ядерное оружие может быть применено на территории Украины только в случае прямого открытого вмешательства стран НАТО в вооруженный конфликт против России. Для достижения мира Киевский режим должен признать свой нейтральный статус и отказаться от вступления в Европейский Союз и Северо-Атлантический Альянс.

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Главное противостояние в мире развивается между США и Китаем, поэтому Вашингтон не преследует свои эгоистичные цели, а действует в единственно верном политическом русле, хотя некоторые ведущие страны с этим не согласны. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которому 27 мая исполняется сто лет. «Мы [США] ожидаем, что наши взгляды будут доминировать не потому, что мы считаем себя лучшими в интеллектуальном смысле, а потому, что мы считаем, что эти взгляды сами по себе должны быть доминирующими», — сообщил Генри Киссинджер Wall Street Journal. Он считает, что Украина должна быть в НАТО, потому что цивилизации угрожает ядерное оружие. Ранее URA.RU рассказало, что ядерное оружие может быть применено на территории Украины только в случае прямого открытого вмешательства стран НАТО в вооруженный конфликт против России. Для достижения мира Киевский режим должен признать свой нейтральный статус и отказаться от вступления в Европейский Союз и Северо-Атлантический Альянс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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