Норвежцы испугались российских шпионов на Шпицбергене

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Норвегия следит за исследовательской деятельностью РФ, заявил посол Конрад Роннеберг Фото:

Норвегию беспокоит российская исследовательская деятельность на Шпицбергене. Об этом заявил посол Норвегии в Праге Виктор Конрад Роннеберг.

«Русские также проводят там разные морские операции, а на Шпицбергене у них свой город Баренцбург. Мы выяснили, что некоторые исследовательские и рыболовецкие суда не имеют никакого отношения к рыбной ловле, а на их палубах находится оружие и оборудование для картографирования районов, представляющих интерес для России», — сказал Конрад Роннеберг в интервью чешскому радио iROZHLAS. Он подчеркнул, что страна пристально следит за деятельностью РФ.

Он отметил, что из-за текущей политической ситуации Норвегия станет менее открытым государством. По словам Роннеберга, Осло придется пересмотреть законы и нормы, которые касаются доступа к информации.

Ранее власти Норвегии призвали граждан не приближаться к белому киту по кличке Хвалдимир. Его называют русским шпионом, который сейчас обитает в заливе юго-восточной части страны.

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Норвегию беспокоит российская исследовательская деятельность на Шпицбергене. Об этом заявил посол Норвегии в Праге Виктор Конрад Роннеберг. «Русские также проводят там разные морские операции, а на Шпицбергене у них свой город Баренцбург. Мы выяснили, что некоторые исследовательские и рыболовецкие суда не имеют никакого отношения к рыбной ловле, а на их палубах находится оружие и оборудование для картографирования районов, представляющих интерес для России», — сказал Конрад Роннеберг в интервью чешскому радио iROZHLAS. Он подчеркнул, что страна пристально следит за деятельностью РФ. Он отметил, что из-за текущей политической ситуации Норвегия станет менее открытым государством. По словам Роннеберга, Осло придется пересмотреть законы и нормы, которые касаются доступа к информации. Ранее власти Норвегии призвали граждан не приближаться к белому киту по кличке Хвалдимир. Его называют русским шпионом, который сейчас обитает в заливе юго-восточной части страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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