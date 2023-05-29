Норвежцы испугались российских шпионов на Шпицбергене

29 мая 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Норвегия следит за исследовательской деятельностью РФ, заявил посол Конрад Роннеберг Фото: Сергей Русанов © URA.RU Норвегию беспокоит российская исследовательская деятельность на Шпицбергене. Об этом заявил посол Норвегии в Праге Виктор Конрад Роннеберг. «Русские также проводят там разные морские операции, а на Шпицбергене у них свой город Баренцбург. Мы выяснили, что некоторые исследовательские и рыболовецкие суда не имеют никакого отношения к рыбной ловле, а на их палубах находится оружие и оборудование для картографирования районов, представляющих интерес для России», — сказал Конрад Роннеберг в интервью чешскому радио iROZHLAS. Он подчеркнул, что страна пристально следит за деятельностью РФ. Он отметил, что из-за текущей политической ситуации Норвегия станет менее открытым государством. По словам Роннеберга, Осло придется пересмотреть законы и нормы, которые касаются доступа к информации. Ранее власти Норвегии призвали граждан не приближаться к белому киту по кличке Хвалдимир. Его называют русским шпионом, который сейчас обитает в заливе юго-восточной части страны.

Норвегию беспокоит российская исследовательская деятельность на Шпицбергене. Об этом заявил посол Норвегии в Праге Виктор Конрад Роннеберг. «Русские также проводят там разные морские операции, а на Шпицбергене у них свой город Баренцбург. Мы выяснили, что некоторые исследовательские и рыболовецкие суда не имеют никакого отношения к рыбной ловле, а на их палубах находится оружие и оборудование для картографирования районов, представляющих интерес для России», — сказал Конрад Роннеберг в интервью чешскому радио iROZHLAS. Он подчеркнул, что страна пристально следит за деятельностью РФ. Он отметил, что из-за текущей политической ситуации Норвегия станет менее открытым государством. По словам Роннеберга, Осло придется пересмотреть законы и нормы, которые касаются доступа к информации. Ранее власти Норвегии призвали граждан не приближаться к белому киту по кличке Хвалдимир. Его называют русским шпионом, который сейчас обитает в заливе юго-восточной части страны.