«Известия» узнали, как россияне копят на будущее своих детей

Почти половина жителей России откладывают средства на образование, недвижимость или жизненные планы детей. Об этом сообщили СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» по итогам проведенных опросов.
«Чаще всего россияне выбирают банковский депозит или накопительный счет (48%), откладывают наличными дома (28%) или инвестируют в ценные бумаги (18%). Каждый седьмой вкладывает деньги и формирует капитал с помощью инвестиционного или накопительного страхования жизни», — говорится в материале «Известий». Эксперты отмечают, что порядка восьми процентов опрошенных приобретают для детей недвижимость, а около шести процентов — драгоценные металлы.
В исследовании указано, что около 37% респондентов откладывают средства каждый месяц, 29% — раз в три месяца, остальные — раз в полгода и реже. При этом большинство опрошенных уверены, что финансовая поддержка детей родителями должна осуществляться и после совершеннолетия подрастающего поколения.
Ранее стало известно, что в России предложили запустить новую социальную программу, касающуюся открытия накопительных счетов с момента рождения детей. После 18-летия человек будет иметь возможность распорядиться этими накоплениями на получение образования или приобретение недвижимости.
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