«Известия» узнали, как россияне копят на будущее своих детей

«Известия»: россияне копят деньги для детей с помощью инвестиций

03 июня 2023 в 05:42 Размер текста - 17 +

Россияне откладывают деньги на образование, недвижимость или планы детей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Почти половина жителей России откладывают средства на образование, недвижимость или жизненные планы детей. Об этом сообщили СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» по итогам проведенных опросов. «Чаще всего россияне выбирают банковский депозит или накопительный счет (48%), откладывают наличными дома (28%) или инвестируют в ценные бумаги (18%). Каждый седьмой вкладывает деньги и формирует капитал с помощью инвестиционного или накопительного страхования жизни», — говорится в материале «Известий». Эксперты отмечают, что порядка восьми процентов опрошенных приобретают для детей недвижимость, а около шести процентов — драгоценные металлы. В исследовании указано, что около 37% респондентов откладывают средства каждый месяц, 29% — раз в три месяца, остальные — раз в полгода и реже. При этом большинство опрошенных уверены, что финансовая поддержка детей родителями должна осуществляться и после совершеннолетия подрастающего поколения. Ранее стало известно, что в России предложили запустить новую социальную программу, касающуюся открытия накопительных счетов с момента рождения детей. После 18-летия человек будет иметь возможность распорядиться этими накоплениями на получение образования или приобретение недвижимости.

Почти половина жителей России откладывают средства на образование, недвижимость или жизненные планы детей. Об этом сообщили СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» по итогам проведенных опросов. «Чаще всего россияне выбирают банковский депозит или накопительный счет (48%), откладывают наличными дома (28%) или инвестируют в ценные бумаги (18%). Каждый седьмой вкладывает деньги и формирует капитал с помощью инвестиционного или накопительного страхования жизни», — говорится в материале «Известий». Эксперты отмечают, что порядка восьми процентов опрошенных приобретают для детей недвижимость, а около шести процентов — драгоценные металлы. В исследовании указано, что около 37% респондентов откладывают средства каждый месяц, 29% — раз в три месяца, остальные — раз в полгода и реже. При этом большинство опрошенных уверены, что финансовая поддержка детей родителями должна осуществляться и после совершеннолетия подрастающего поколения. Ранее стало известно, что в России предложили запустить новую социальную программу, касающуюся открытия накопительных счетов с момента рождения детей. После 18-летия человек будет иметь возможность распорядиться этими накоплениями на получение образования или приобретение недвижимости.