В Госдуме предложили открывать счета детям при рождении для отчисления денег

17 марта 2023 в 02:39 Размер текста - 17 +

В ГД предлагают открывать счета для детей с момента рождения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России предложили запустить новую социальную программу, касающуюся открытия накопительных счетов с момента рождения детей. Такой законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР. «Накопительные именные счета должны ежегодно пополняться, вплоть до достижения ребенком 18 лет. После этого средства будут являться его собственностью и он будет самостоятельно решать, как их использовать: на образование или на приобретение жилья», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, передают «Известия». Уточняется, что финансироваться счета будут прежде всего за счет дополнительных нефтегазовых доходов, накопленных в настоящее время Фондом национального благосостояния. Пополнять счета по собственному желанию смогут и родственники. Ранее говорилось о том, что с июня этого года выплаты из материнского капитала будут начисляться по новым правилам. Так единой датой выплаты станет пятое число каждого месяца. При этом деньги будут приходить не за текущий, а за предыдущий месяц. В отделении Социального фонда России по Свердловской области рассказали, кому положены данные выплаты.

В России предложили запустить новую социальную программу, касающуюся открытия накопительных счетов с момента рождения детей. Такой законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР. «Накопительные именные счета должны ежегодно пополняться, вплоть до достижения ребенком 18 лет. После этого средства будут являться его собственностью и он будет самостоятельно решать, как их использовать: на образование или на приобретение жилья», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, передают «Известия». Уточняется, что финансироваться счета будут прежде всего за счет дополнительных нефтегазовых доходов, накопленных в настоящее время Фондом национального благосостояния. Пополнять счета по собственному желанию смогут и родственники. Ранее говорилось о том, что с июня этого года выплаты из материнского капитала будут начисляться по новым правилам. Так единой датой выплаты станет пятое число каждого месяца. При этом деньги будут приходить не за текущий, а за предыдущий месяц. В отделении Социального фонда России по Свердловской области рассказали, кому положены данные выплаты.