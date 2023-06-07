Аллерголог предупредил об опасной особенности тополиного пуха

Тополиный пух у особо чувствительных людей может вызывать затруднения с дыханием. Об этом предупредил врач-аллерголог Владимир Болибок.
«Тополиный пух может перемещаться по воздуху на большие расстояния, попадать в дыхательные пути человека и вызывать их механическое раздражение. Если это повторяется несколько раз за короткий промежуток времени, то механическое раздражение может вызвать воспаление, а у особо чувствительных людей, ларингоспазм или даже бронхоспазм», — цитирует радио Sputnik предостережение аллерголога Болибока.
Врач подчеркнул, что тополиный пух может поглощать и переносить пыльцу растений, а также различные вредные вещества. По мнению специалиста, необходимо проветривать помещения, занавешивать окна, а на улице использовать для защиты от тополиного пуха обычные медицинские маски.
Ранее врач-аллерголог Юлия Яснова предупреждала, что для июньских пыльцевых аллергенов есть ряд перекрестных продуктов, которые стоит исключить из рациона. Среди них мед и продукты пчеловодства, мюсли и батончики-мюсли, хлебобулочные изделия и злаковые травы. Также в списке оказались кукуруза, арахис, бобовые, цитрусовые, кофе и его заменители, клубника и земляника.
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