Аллерголог предупредил об опасной особенности тополиного пуха

Врач-аллерголог Болибок: тополиный пух, попадая в дыхательные пути, вызывает бронхоспазм

08 июня 2023 в 05:48 Размер текста - 17 +

Врач предупредил об опасности тополиного пуха для здоровья человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тополиный пух у особо чувствительных людей может вызывать затруднения с дыханием. Об этом предупредил врач-аллерголог Владимир Болибок. «Тополиный пух может перемещаться по воздуху на большие расстояния, попадать в дыхательные пути человека и вызывать их механическое раздражение. Если это повторяется несколько раз за короткий промежуток времени, то механическое раздражение может вызвать воспаление, а у особо чувствительных людей, ларингоспазм или даже бронхоспазм», — цитирует радио Sputnik предостережение аллерголога Болибока. Врач подчеркнул, что тополиный пух может поглощать и переносить пыльцу растений, а также различные вредные вещества. По мнению специалиста, необходимо проветривать помещения, занавешивать окна, а на улице использовать для защиты от тополиного пуха обычные медицинские маски. Ранее врач-аллерголог Юлия Яснова предупреждала, что для июньских пыльцевых аллергенов есть ряд перекрестных продуктов, которые стоит исключить из рациона. Среди них мед и продукты пчеловодства, мюсли и батончики-мюсли, хлебобулочные изделия и злаковые травы. Также в списке оказались кукуруза, арахис, бобовые, цитрусовые, кофе и его заменители, клубника и земляника.

Тополиный пух у особо чувствительных людей может вызывать затруднения с дыханием. Об этом предупредил врач-аллерголог Владимир Болибок. «Тополиный пух может перемещаться по воздуху на большие расстояния, попадать в дыхательные пути человека и вызывать их механическое раздражение. Если это повторяется несколько раз за короткий промежуток времени, то механическое раздражение может вызвать воспаление, а у особо чувствительных людей, ларингоспазм или даже бронхоспазм», — цитирует радио Sputnik предостережение аллерголога Болибока. Врач подчеркнул, что тополиный пух может поглощать и переносить пыльцу растений, а также различные вредные вещества. По мнению специалиста, необходимо проветривать помещения, занавешивать окна, а на улице использовать для защиты от тополиного пуха обычные медицинские маски. Ранее врач-аллерголог Юлия Яснова предупреждала, что для июньских пыльцевых аллергенов есть ряд перекрестных продуктов, которые стоит исключить из рациона. Среди них мед и продукты пчеловодства, мюсли и батончики-мюсли, хлебобулочные изделия и злаковые травы. Также в списке оказались кукуруза, арахис, бобовые, цитрусовые, кофе и его заменители, клубника и земляника.