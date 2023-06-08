Кремль отреагировал на помилование россиянки Сапеги Лукашенко

Песков: Кремль позитивно оценивает помилование Софьи Сапеги белорусскими властями

08 июня 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Помилование Софьи Сапеги позитивно восприняли в Кремле, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль позитивно воспринял принятое белорусскими властями решение о помиловании россиянки Софьи Сапеги. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Ранее Сапега была приговорена в Белоруссии к шести годам по шести статьям. «Позитивно восприняли помилование Сапеги, мы признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение», — заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что такие решения целиком и полностью идут в унисон с братским и союзническим характером отношений между РФ и Белоруссией. Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что российской делегации Приморского края была передана Софья Сапега, гражданка России, которая была обвинена в Белоруссии в разжигании социальной вражды. Ходатайство о ее передаче российской стороне было одобрено белорусской Генпрокуратурой.

Кремль позитивно воспринял принятое белорусскими властями решение о помиловании россиянки Софьи Сапеги. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Ранее Сапега была приговорена в Белоруссии к шести годам по шести статьям. «Позитивно восприняли помилование Сапеги, мы признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение», — заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что такие решения целиком и полностью идут в унисон с братским и союзническим характером отношений между РФ и Белоруссией. Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что российской делегации Приморского края была передана Софья Сапега, гражданка России, которая была обвинена в Белоруссии в разжигании социальной вражды. Ходатайство о ее передаче российской стороне было одобрено белорусской Генпрокуратурой.