Кремль отреагировал на помилование россиянки Сапеги Лукашенко

Песков: Кремль позитивно оценивает помилование Софьи Сапеги белорусскими властями
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Помилование Софьи Сапеги позитивно восприняли в Кремле, заявил Дмитрий Песков Фото:

Кремль позитивно воспринял принятое белорусскими властями решение о помиловании россиянки Софьи Сапеги. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Ранее Сапега была приговорена в Белоруссии к шести годам по шести статьям.

«Позитивно восприняли помилование Сапеги, мы признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение», — заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что такие решения целиком и полностью идут в унисон с братским и союзническим характером отношений между РФ и Белоруссией.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что российской делегации Приморского края была передана Софья Сапега, гражданка России, которая была обвинена в Белоруссии в разжигании социальной вражды. Ходатайство о ее передаче российской стороне было одобрено белорусской Генпрокуратурой.

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Кремль позитивно воспринял принятое белорусскими властями решение о помиловании россиянки Софьи Сапеги. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Ранее Сапега была приговорена в Белоруссии к шести годам по шести статьям. «Позитивно восприняли помилование Сапеги, мы признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение», — заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что такие решения целиком и полностью идут в унисон с братским и союзническим характером отношений между РФ и Белоруссией. Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что российской делегации Приморского края была передана Софья Сапега, гражданка России, которая была обвинена в Белоруссии в разжигании социальной вражды. Ходатайство о ее передаче российской стороне было одобрено белорусской Генпрокуратурой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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