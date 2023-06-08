Кремль отреагировал на помилование россиянки Сапеги Лукашенко

Кремль позитивно воспринял принятое белорусскими властями решение о помиловании россиянки Софьи Сапеги. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Ранее Сапега была приговорена в Белоруссии к шести годам по шести статьям.
«Позитивно восприняли помилование Сапеги, мы признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение», — заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что такие решения целиком и полностью идут в унисон с братским и союзническим характером отношений между РФ и Белоруссией.
Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что российской делегации Приморского края была передана Софья Сапега, гражданка России, которая была обвинена в Белоруссии в разжигании социальной вражды. Ходатайство о ее передаче российской стороне было одобрено белорусской Генпрокуратурой.
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