Продюсер Пригожин задумался о смене фамилии из-за мятежа однофамильца

25 июня 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Иосиф Пригожин заявил, что ему было не смешно от шуток во время мятежа в РФ Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Российский продюсер Иосиф Пригожин задумался о смене фамилии. Причиной тому стало вооруженное восстание бизнесмена Евгения Пригожина, а также огромное количество шуток от пользователей соцсетей из-за выходок однофомильца. Продюсер заявил, что 24 июня, когда мятеж был в самом разгаре, ему пришло много разных шуток от интернет-пользователей. Однако Пригожину было совсем не до смеха. «Конечно, я читал новости. Но поверить в то, что происходило, было невозможно. Я словно находился в каком-то фильме ужасов. <…> Мне нравится моя фамилия, не хочется с ней расставаться. Но был же такой Немирович-Данченко. Вот и мне можно стать, например, Перфилов-Пригожин», — сказал Иосиф Пригожин в интервью «Комсомольской правде». Ранее Евгений Пригожин обвинил Минобороны в нанесении ударов по его бойцам и начал вооруженный мятеж. В министерстве опровергли слова основателя частной армии и назвали их информационной провокацией. Позже президент России Владимир Путин заявил, что амбиции Пригожина довели его до предательства страны. Спустя время стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко весь день вел переговоры с основателем частной армии и смог уговорить его прекратить восстание. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что предприниматель уйдет в Белоруссию, а уголовное дело против него будет прекращено. При этом в тот же день пользователи соцсетей начали писать комментарии российскому продюсеру, в шутку спрашивая его, зачем он поднял восстание. Также они призывали его «успокоиться». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский продюсер Иосиф Пригожин задумался о смене фамилии. Причиной тому стало вооруженное восстание бизнесмена Евгения Пригожина, а также огромное количество шуток от пользователей соцсетей из-за выходок однофомильца. Продюсер заявил, что 24 июня, когда мятеж был в самом разгаре, ему пришло много разных шуток от интернет-пользователей. Однако Пригожину было совсем не до смеха. «Конечно, я читал новости. Но поверить в то, что происходило, было невозможно. Я словно находился в каком-то фильме ужасов. <…> Мне нравится моя фамилия, не хочется с ней расставаться. Но был же такой Немирович-Данченко. Вот и мне можно стать, например, Перфилов-Пригожин», — сказал Иосиф Пригожин в интервью «Комсомольской правде». Ранее Евгений Пригожин обвинил Минобороны в нанесении ударов по его бойцам и начал вооруженный мятеж. В министерстве опровергли слова основателя частной армии и назвали их информационной провокацией. Позже президент России Владимир Путин заявил, что амбиции Пригожина довели его до предательства страны. Спустя время стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко весь день вел переговоры с основателем частной армии и смог уговорить его прекратить восстание. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что предприниматель уйдет в Белоруссию, а уголовное дело против него будет прекращено. При этом в тот же день пользователи соцсетей начали писать комментарии российскому продюсеру, в шутку спрашивая его, зачем он поднял восстание. Также они призывали его «успокоиться».