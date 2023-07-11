Представитель РФ ответил, вступит ли НАТО в конфликт на Украине напрямую

НАТО не вступит в прямой конфликт с Россией на территории Украины. Об этом сообщил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Наши контакты здесь, в Вене, показывают, что НАТО вряд ли напрямую вовлечется в конфликт на Украине. Хотя и будет пытаться нас провоцировать и, что называется, проверять на прочность», — заявил Гаврилов в беседе с РИА Новости. Он привел в пример провокацию в Балтийском море во время морских учений альянса «Балтопс-23, где 20 стран недалеко от российских границ имели учебную цель отработать удары по территории РФ.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов поделился мнением, что ограниченный контингент НАТО могут ввести на Украину после саммита в Вильнюсе, который пройдет с 11 по 12 июля, передает телеканал 360. Кандидат политических наук, декан факультета государственного управления университета «Синергия» Сергей Комаров отметил, что на саммите разработают оборонительный план против России.
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