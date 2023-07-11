Представитель РФ ответил, вступит ли НАТО в конфликт на Украине напрямую

Представитель РФ в Вене Гаврилов: НАТО не вступит в прямой конфликт с РФ на Украине

11 июля 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Константин Гаврилов заявил, что НАТО не вступит в прямой конфликт с РФ на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО не вступит в прямой конфликт с Россией на территории Украины. Об этом сообщил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Наши контакты здесь, в Вене, показывают, что НАТО вряд ли напрямую вовлечется в конфликт на Украине. Хотя и будет пытаться нас провоцировать и, что называется, проверять на прочность», — заявил Гаврилов в беседе с РИА Новости. Он привел в пример провокацию в Балтийском море во время морских учений альянса «Балтопс-23, где 20 стран недалеко от российских границ имели учебную цель отработать удары по территории РФ. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов поделился мнением, что ограниченный контингент НАТО могут ввести на Украину после саммита в Вильнюсе, который пройдет с 11 по 12 июля, передает телеканал 360. Кандидат политических наук, декан факультета государственного управления университета «Синергия» Сергей Комаров отметил, что на саммите разработают оборонительный план против России.

НАТО не вступит в прямой конфликт с Россией на территории Украины. Об этом сообщил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Наши контакты здесь, в Вене, показывают, что НАТО вряд ли напрямую вовлечется в конфликт на Украине. Хотя и будет пытаться нас провоцировать и, что называется, проверять на прочность», — заявил Гаврилов в беседе с РИА Новости. Он привел в пример провокацию в Балтийском море во время морских учений альянса «Балтопс-23, где 20 стран недалеко от российских границ имели учебную цель отработать удары по территории РФ. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов поделился мнением, что ограниченный контингент НАТО могут ввести на Украину после саммита в Вильнюсе, который пройдет с 11 по 12 июля, передает телеканал 360. Кандидат политических наук, декан факультета государственного управления университета «Синергия» Сергей Комаров отметил, что на саммите разработают оборонительный план против России.