США одобрили продажу Германии ракет AMRAAM

В Госдепартаменте США одобрили приобретение Германией ракет AIM-120 °C-8 типа AMRAAM на сумму 2,9 млрд долларов. Информацию об этом передает Агентство по сотрудничеству министерства безопасности США.
«Правительство Германии намерено приобрести (у США — прим.редакции URA.RU) 969 ракет, а также сопутствующее оборудование. Крупным подрядчиком выступит компания Raytheon („Рейтеон“). Решение одобрено», — цитируют заявление министерства безопасности США ТАСС.
Ракета типа AMRAAM является усовершенствованной ракетой класса «воздух-воздух» средней дальности полета. Ранее стало известно, что Пентагон сделал заказ на 37 AMRAAM у американской оборонной компании Raytheon. Ведомство планирует отдать часть арсенала Украине.
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