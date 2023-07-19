США одобрили продажу Германии ракет AMRAAM

20 июля 2023 в 00:42 Размер текста - 17 +

Ракета типа AMRAAM является усовершенствованной ракетой класса «воздух-воздух» средней дальности (фото из архива) Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Госдепартаменте США одобрили приобретение Германией ракет AIM-120 °C-8 типа AMRAAM на сумму 2,9 млрд долларов. Информацию об этом передает Агентство по сотрудничеству министерства безопасности США. «Правительство Германии намерено приобрести (у США — прим.редакции URA.RU) 969 ракет, а также сопутствующее оборудование. Крупным подрядчиком выступит компания Raytheon („Рейтеон“). Решение одобрено», — цитируют заявление министерства безопасности США ТАСС. Ракета типа AMRAAM является усовершенствованной ракетой класса «воздух-воздух» средней дальности полета. Ранее стало известно, что Пентагон сделал заказ на 37 AMRAAM у американской оборонной компании Raytheon. Ведомство планирует отдать часть арсенала Украине.

В Госдепартаменте США одобрили приобретение Германией ракет AIM-120 °C-8 типа AMRAAM на сумму 2,9 млрд долларов. Информацию об этом передает Агентство по сотрудничеству министерства безопасности США. «Правительство Германии намерено приобрести (у США — прим.редакции URA.RU) 969 ракет, а также сопутствующее оборудование. Крупным подрядчиком выступит компания Raytheon („Рейтеон“). Решение одобрено», — цитируют заявление министерства безопасности США ТАСС. Ракета типа AMRAAM является усовершенствованной ракетой класса «воздух-воздух» средней дальности полета. Ранее стало известно, что Пентагон сделал заказ на 37 AMRAAM у американской оборонной компании Raytheon. Ведомство планирует отдать часть арсенала Украине.