Канада ввела санкции против Иосифа Пригожина и Ивана Охлобыстина

Канада ввела санкции против продюсера Иосифа Пригожина, актера Ивана Охлобыстина и режиссера Никиты Михалкова. В общий санкционный список попало 39 физических и 25 юридических лиц из России.
«Канада ввела санкции против Иосифа Пригожина, Ивана Охлобыстина», — сообщается на официальном сайте канадского правительства. Там добавили, что в санкционный список против России включено 39 физических и 25 юридических лиц. В списке находятся российские сотовые операторы, платежная система «Мир» и «Московское общество казаков». Кроме того, санкции были применены против певцов Юлии Чичериной и Филиппа Киркорова, актера Дмитрия Харатьяна и главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой, заключили в правительстве Канады.
Канада ввела санкции против продюсера Иосифа Пригожина, актера Ивана Охлобыстина и режиссера Никиты Михалкова. В общий санкционный список попало 39 физических и 25 юридических лиц из России. «Канада ввела санкции против Иосифа Пригожина, Ивана Охлобыстина», — сообщается на официальном сайте канадского правительства. Там добавили, что в санкционный список против России включено 39 физических и 25 юридических лиц. В списке находятся российские сотовые операторы, платежная система «Мир» и «Московское общество казаков». Кроме того, санкции были применены против певцов Юлии Чичериной и Филиппа Киркорова, актера Дмитрия Харатьяна и главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой, заключили в правительстве Канады.