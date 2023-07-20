Канада ввела санкции против Иосифа Пригожина и Ивана Охлобыстина 20 июля 2023 в 19:19 Размер текста - 17 + Канада ввела санкции против Ивана Охлобыстина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канада ввела санкции против продюсера Иосифа Пригожина, актера Ивана Охлобыстина и режиссера Никиты Михалкова. В общий санкционный список попало 39 физических и 25 юридических лиц из России. «Канада ввела санкции против Иосифа Пригожина, Ивана Охлобыстина», — сообщается на официальном сайте канадского правительства. Там добавили, что в санкционный список против России включено 39 физических и 25 юридических лиц. В списке находятся российские сотовые операторы, платежная система «Мир» и «Московское общество казаков». Кроме того, санкции были применены против певцов Юлии Чичериной и Филиппа Киркорова, актера Дмитрия Харатьяна и главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой, заключили в правительстве Канады. Канада ввела санкции против продюсера Иосифа Пригожина, актера Ивана Охлобыстина и режиссера Никиты Михалкова. В общий санкционный список попало 39 физических и 25 юридических лиц из России. «Канада ввела санкции против Иосифа Пригожина, Ивана Охлобыстина», — сообщается на официальном сайте канадского правительства. Там добавили, что в санкционный список против России включено 39 физических и 25 юридических лиц. В списке находятся российские сотовые операторы, платежная система «Мир» и «Московское общество казаков». Кроме того, санкции были применены против певцов Юлии Чичериной и Филиппа Киркорова, актера Дмитрия Харатьяна и главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой, заключили в правительстве Канады. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям