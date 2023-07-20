Канада ввела санкции против Иосифа Пригожина и Ивана Охлобыстина

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Учредительный съезд политической партии "За правду". Москва, охлобыстин иван
Канада ввела санкции против Ивана Охлобыстина Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Канада ввела санкции против продюсера Иосифа Пригожина, актера Ивана Охлобыстина и режиссера Никиты Михалкова. В общий санкционный список попало 39 физических и 25 юридических лиц из России.

«Канада ввела санкции против Иосифа Пригожина, Ивана Охлобыстина», — сообщается на официальном сайте канадского правительства. Там добавили, что в санкционный список против России включено 39 физических и 25 юридических лиц. В списке находятся российские сотовые операторы, платежная система «Мир» и «Московское общество казаков». Кроме того, санкции были применены против певцов Юлии Чичериной и Филиппа Киркорова, актера Дмитрия Харатьяна и главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой, заключили в правительстве Канады.

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Канада ввела санкции против продюсера Иосифа Пригожина, актера Ивана Охлобыстина и режиссера Никиты Михалкова. В общий санкционный список попало 39 физических и 25 юридических лиц из России. «Канада ввела санкции против Иосифа Пригожина, Ивана Охлобыстина», — сообщается на официальном сайте канадского правительства. Там добавили, что в санкционный список против России включено 39 физических и 25 юридических лиц. В списке находятся российские сотовые операторы, платежная система «Мир» и «Московское общество казаков». Кроме того, санкции были применены против певцов Юлии Чичериной и Филиппа Киркорова, актера Дмитрия Харатьяна и главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой, заключили в правительстве Канады.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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