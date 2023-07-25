В интернете пугают россиян опасными товарами с Украины

В Роспотребнадзоре заявили, что не знают об опасных товарах с Украины

25 июля 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

В соцсетях распространяют фейк о смертельно опасных товарах с Украины Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации На прилавках российских магазинов нет отравленной алкогольной продукции и детского питания с битым стеклом. В Роспотребнадзор и Роскачество не поступали сообщения по этой теме. Ранее в социальных сетях начала распространяться информация о том, что в алкогольные напитки украинских производителей «Оболонь», «Черниговское» и «Львовское» якобы добавляют яд. А в детских кашах, соках и пюре можно найти молотое стекло. «Мы не обладаем такой информацией», — заявили в Роспотребнадзоре. В Роскачестве также отметили, что информации о продаже в российских магазинах отравленных алкогольных напитков и детского питания с молотым стеклом к ним не поступало. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Компания «Оболонь», о продукции которой идет речь в постах, еще в марте 2022 года прекратила сотрудничество с РФ и запретила использование своей торговой марки на территории России. Об этом сообщал «Интерфакс». Подобная информация распространялась в сети и ранее. В 2014 году аналогичными постами пугали жителей Нижегородской и Амурской областей.

На прилавках российских магазинов нет отравленной алкогольной продукции и детского питания с битым стеклом. В Роспотребнадзор и Роскачество не поступали сообщения по этой теме. Ранее в социальных сетях начала распространяться информация о том, что в алкогольные напитки украинских производителей «Оболонь», «Черниговское» и «Львовское» якобы добавляют яд. А в детских кашах, соках и пюре можно найти молотое стекло. «Мы не обладаем такой информацией», — заявили в Роспотребнадзоре. В Роскачестве также отметили, что информации о продаже в российских магазинах отравленных алкогольных напитков и детского питания с молотым стеклом к ним не поступало. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Компания «Оболонь», о продукции которой идет речь в постах, еще в марте 2022 года прекратила сотрудничество с РФ и запретила использование своей торговой марки на территории России. Об этом сообщал «Интерфакс». Подобная информация распространялась в сети и ранее. В 2014 году аналогичными постами пугали жителей Нижегородской и Амурской областей.