Названа область для крепкого сотрудничества России и США

Путин: есть предложения по сотрудничеству с США в области добычи газа на Аляске
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин рассказал о возможном сотрудничестве с США по добыче газа
Путин рассказал о возможном сотрудничестве с США по добыче газа Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Россия может начать сотрудничать с США в области добычи и сжижения газа на Аляске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума.

«У нас есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске. Причем там ресурсы есть, а у нас есть технологии по добыче и сжижению газа, гораздо более эффективные, чем те, которыми располагают наши американские некоторые партнеры. И они это знают <...> и готовы к сотрудничеству», — подчеркнул президент. Его слова передает корреспондент URA.RU.

С 3 по 6 сентября на Дальнем Востоке проходит юбилейный, десятый Восточный экономический форум. В нем принимают участие делегации федеральных и региональных органов власти, а также представители деловых кругов государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

URA.RU ведет прямую трансляцию с пленарного заседания ВЭФ–2025. Посмотреть выступление президента можно в «ВКонтакте».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия может начать сотрудничать с США в области добычи и сжижения газа на Аляске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума. «У нас есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске. Причем там ресурсы есть, а у нас есть технологии по добыче и сжижению газа, гораздо более эффективные, чем те, которыми располагают наши американские некоторые партнеры. И они это знают <...> и готовы к сотрудничеству», — подчеркнул президент. Его слова передает корреспондент URA.RU. С 3 по 6 сентября на Дальнем Востоке проходит юбилейный, десятый Восточный экономический форум. В нем принимают участие делегации федеральных и региональных органов власти, а также представители деловых кругов государств Азиатско-Тихоокеанского региона. URA.RU ведет прямую трансляцию с пленарного заседания ВЭФ–2025. Посмотреть выступление президента можно в «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...