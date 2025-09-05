Названа область для крепкого сотрудничества России и США

Россия может начать сотрудничать с США в области добычи и сжижения газа на Аляске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума.
«У нас есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске. Причем там ресурсы есть, а у нас есть технологии по добыче и сжижению газа, гораздо более эффективные, чем те, которыми располагают наши американские некоторые партнеры. И они это знают <...> и готовы к сотрудничеству», — подчеркнул президент. Его слова передает корреспондент URA.RU.
С 3 по 6 сентября на Дальнем Востоке проходит юбилейный, десятый Восточный экономический форум. В нем принимают участие делегации федеральных и региональных органов власти, а также представители деловых кругов государств Азиатско-Тихоокеанского региона.
URA.RU ведет прямую трансляцию с пленарного заседания ВЭФ–2025. Посмотреть выступление президента можно в «ВКонтакте».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.