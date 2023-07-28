Baza: полиция ищет второго подозреваемого в подрыве на НПЗ в Самаре

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Второй подозреваемый в подрыве НПЗ в Самаре может передвигаться на автомобиле по области, уточнят Baza Фото:

В РФ разыскивают второго подозреваемого в совершении подрыва на территории нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Первый диверсант был задержан ранее.

«Полиция ищет 48-летнего уроженца города Самарской области <…> по подозрению в организации взрыва. Предполагается, что он передвигается по области на автомобиле», — передают авторы telegram-канала Baza. Пока нет достоверной информации о том, причастен ли подозреваемый в диверсии на заводе.

Силовики задержали первого подозреваемого в подрыве завода на границе с Казахстаном. Он заложил взрывное устройство, но по итогу никто не пострадал. Также в этот день Украина устроила теракт в Ростовской области.

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В РФ разыскивают второго подозреваемого в совершении подрыва на территории нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Первый диверсант был задержан ранее. «Полиция ищет 48-летнего уроженца города Самарской области <…> по подозрению в организации взрыва. Предполагается, что он передвигается по области на автомобиле», — передают авторы telegram-канала Baza. Пока нет достоверной информации о том, причастен ли подозреваемый в диверсии на заводе. Силовики задержали первого подозреваемого в подрыве завода на границе с Казахстаном. Он заложил взрывное устройство, но по итогу никто не пострадал. Также в этот день Украина устроила теракт в Ростовской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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