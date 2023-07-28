Baza: полиция ищет второго подозреваемого в подрыве на НПЗ в Самаре

28 июля 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Второй подозреваемый в подрыве НПЗ в Самаре может передвигаться на автомобиле по области, уточнят Baza Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В РФ разыскивают второго подозреваемого в совершении подрыва на территории нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Первый диверсант был задержан ранее. «Полиция ищет 48-летнего уроженца города Самарской области <…> по подозрению в организации взрыва. Предполагается, что он передвигается по области на автомобиле», — передают авторы telegram-канала Baza. Пока нет достоверной информации о том, причастен ли подозреваемый в диверсии на заводе. Силовики задержали первого подозреваемого в подрыве завода на границе с Казахстаном. Он заложил взрывное устройство, но по итогу никто не пострадал. Также в этот день Украина устроила теракт в Ростовской области.

В РФ разыскивают второго подозреваемого в совершении подрыва на территории нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Первый диверсант был задержан ранее. «Полиция ищет 48-летнего уроженца города Самарской области <…> по подозрению в организации взрыва. Предполагается, что он передвигается по области на автомобиле», — передают авторы telegram-канала Baza. Пока нет достоверной информации о том, причастен ли подозреваемый в диверсии на заводе. Силовики задержали первого подозреваемого в подрыве завода на границе с Казахстаном. Он заложил взрывное устройство, но по итогу никто не пострадал. Также в этот день Украина устроила теракт в Ростовской области.