Baza: полиция ищет второго подозреваемого в подрыве на НПЗ в Самаре

В РФ разыскивают второго подозреваемого в совершении подрыва на территории нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Первый диверсант был задержан ранее.
«Полиция ищет 48-летнего уроженца города Самарской области <…> по подозрению в организации взрыва. Предполагается, что он передвигается по области на автомобиле», — передают авторы telegram-канала Baza. Пока нет достоверной информации о том, причастен ли подозреваемый в диверсии на заводе.
Силовики задержали первого подозреваемого в подрыве завода на границе с Казахстаном. Он заложил взрывное устройство, но по итогу никто не пострадал. Также в этот день Украина устроила теракт в Ростовской области.
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