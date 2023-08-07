Блинкен: США решили вопросы России по зерновой сделке

08 августа 2023 в 05:29 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен заявил, что США решили вопросы по зерновой сделке Фото: Официальный сайт президента Украины США разрешили вопросы по поводу зерновой сделки, связанные с банками и перевозками. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее. Мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены», — заявил Энтони Блинкен в интервью, опубликованном на сайте Госдепартамента США. Госсекретарь США отметил, что сейчас ждут решения от РФ. Ранее URA.RU передавало слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что представители Госдепа США должны посетить сайт МИД России или обратиться в министерство лично, чтобы получить конкретные тезисы по зерновой сделке. Она отмечала, что все тезисы по зерновой сделки зафиксированы на бумаге и заверены генсеком ООН.

США разрешили вопросы по поводу зерновой сделки, связанные с банками и перевозками. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее. Мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены», — заявил Энтони Блинкен в интервью, опубликованном на сайте Госдепартамента США. Госсекретарь США отметил, что сейчас ждут решения от РФ. Ранее URA.RU передавало слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что представители Госдепа США должны посетить сайт МИД России или обратиться в министерство лично, чтобы получить конкретные тезисы по зерновой сделке. Она отмечала, что все тезисы по зерновой сделки зафиксированы на бумаге и заверены генсеком ООН.