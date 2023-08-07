07 августа 2023

Блинкен: США решили вопросы России по зерновой сделке

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен, stock
Энтони Блинкен заявил, что США решили вопросы по зерновой сделке Фото:

США разрешили вопросы по поводу зерновой сделки, связанные с банками и перевозками. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее. Мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены», — заявил Энтони Блинкен в интервью, опубликованном на сайте Госдепартамента США. Госсекретарь США отметил, что сейчас ждут решения от РФ.

Ранее URA.RU передавало слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что представители Госдепа США должны посетить сайт МИД России или обратиться в министерство лично, чтобы получить конкретные тезисы по зерновой сделке. Она отмечала, что все тезисы по зерновой сделки зафиксированы на бумаге и заверены генсеком ООН.

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США разрешили вопросы по поводу зерновой сделки, связанные с банками и перевозками. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее. Мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены», — заявил Энтони Блинкен в интервью, опубликованном на сайте Госдепартамента США. Госсекретарь США отметил, что сейчас ждут решения от РФ. Ранее URA.RU передавало слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что представители Госдепа США должны посетить сайт МИД России или обратиться в министерство лично, чтобы получить конкретные тезисы по зерновой сделке. Она отмечала, что все тезисы по зерновой сделки зафиксированы на бумаге и заверены генсеком ООН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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