В соцсетях выдают морского червя за опасного для человека паразита

Паразитолог Чернышева: червь семейства Немертин не опасен для человека
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Лентовидный червь семейства Nemertea безопасен для человека Фото:
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Опровержение фейковой информации

В социальных сетях распространили видео с якобы паразитом, который способен жить в организме человека и нанести его здоровью непоправимый вред. Однако «паразит» оказался лентовидным червем семейства Немертин. Об этом URA.RU заявила врач паразитолог высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева.

В интернете активно распространяется видео, на котором мужчина держит у себя на руке якобы опасного паразита, способного нанести вред здоровью. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что эта информация не соответствует действительности.

«Данный червь не опасен для человека. Незачем раздувать неграмотные слухи. Здесь важны не слухи, а подтверждение специалистов. Невозможно, чтобы данный червь заполз самовольно внутрь организма и нанес вред», — заявила Елена Чернышева.

Большинство видов червей Немертин — морские бентосные животные. Как правило, являются хищниками.

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В социальных сетях распространили видео с якобы паразитом, который способен жить в организме человека и нанести его здоровью непоправимый вред. Однако «паразит» оказался лентовидным червем семейства Немертин. Об этом URA.RU заявила врач паразитолог высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева. В интернете активно распространяется видео, на котором мужчина держит у себя на руке якобы опасного паразита, способного нанести вред здоровью. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что эта информация не соответствует действительности. «Данный червь не опасен для человека. Незачем раздувать неграмотные слухи. Здесь важны не слухи, а подтверждение специалистов. Невозможно, чтобы данный червь заполз самовольно внутрь организма и нанес вред», — заявила Елена Чернышева. Большинство видов червей Немертин — морские бентосные животные. Как правило, являются хищниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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