В соцсетях выдают морского червя за опасного для человека паразита Паразитолог Чернышева: червь семейства Немертин не опасен для человека 08 августа 2023 в 14:32 Размер текста - 17 + Лентовидный червь семейства Nemertea безопасен для человека Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В социальных сетях распространили видео с якобы паразитом, который способен жить в организме человека и нанести его здоровью непоправимый вред. Однако «паразит» оказался лентовидным червем семейства Немертин. Об этом URA.RU заявила врач паразитолог высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева. В интернете активно распространяется видео, на котором мужчина держит у себя на руке якобы опасного паразита, способного нанести вред здоровью. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что эта информация не соответствует действительности. «Данный червь не опасен для человека. Незачем раздувать неграмотные слухи. Здесь важны не слухи, а подтверждение специалистов. Невозможно, чтобы данный червь заполз самовольно внутрь организма и нанес вред», — заявила Елена Чернышева. Большинство видов червей Немертин — морские бентосные животные. Как правило, являются хищниками. В социальных сетях распространили видео с якобы паразитом, который способен жить в организме человека и нанести его здоровью непоправимый вред. Однако «паразит» оказался лентовидным червем семейства Немертин. Об этом URA.RU заявила врач паразитолог высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева. В интернете активно распространяется видео, на котором мужчина держит у себя на руке якобы опасного паразита, способного нанести вред здоровью. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что эта информация не соответствует действительности. «Данный червь не опасен для человека. Незачем раздувать неграмотные слухи. Здесь важны не слухи, а подтверждение специалистов. Невозможно, чтобы данный червь заполз самовольно внутрь организма и нанес вред», — заявила Елена Чернышева. Большинство видов червей Немертин — морские бентосные животные. Как правило, являются хищниками. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям