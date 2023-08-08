В соцсетях выдают морского червя за опасного для человека паразита

В социальных сетях распространили видео с якобы паразитом, который способен жить в организме человека и нанести его здоровью непоправимый вред. Однако «паразит» оказался лентовидным червем семейства Немертин. Об этом URA.RU заявила врач паразитолог высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева.
В интернете активно распространяется видео, на котором мужчина держит у себя на руке якобы опасного паразита, способного нанести вред здоровью. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что эта информация не соответствует действительности.
«Данный червь не опасен для человека. Незачем раздувать неграмотные слухи. Здесь важны не слухи, а подтверждение специалистов. Невозможно, чтобы данный червь заполз самовольно внутрь организма и нанес вред», — заявила Елена Чернышева.
Большинство видов червей Немертин — морские бентосные животные. Как правило, являются хищниками.
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