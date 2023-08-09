Под Красным Лиманом замечен карательный отряд ВСУ «Железные волки»

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
Отряд «Железные волки» выполняет функции заградотряда, заявил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Под Красным Лиманом в ДНР был замечен украинский спецназ «Железные волки». Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе Красного Лимана отмечается присутствие отдельного батальона специального назначения «Железные волки», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что данное подразделение, являющееся частью 1-й бригады специального назначения ВСУ, выполняет различные задачи, в том числе карательные, в отношении мирных жителей и дезертировавших украинских военнослужащих.

Ранее стало известно, что в 2022 году украинские нацбатальоны расстреливали мобилизованных срочников ВСУ, которые пытались отступать или сдаться в плен. Отмечается, что эти заградотряды стреляют в спину или в упор, не давая возможности срочникам сдаться. Украинские пограничники, прикомандированные из западных регионов страны, выполняют роль заградительных отрядов, передает Life.

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Под Красным Лиманом в ДНР был замечен украинский спецназ «Железные волки». Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В районе Красного Лимана отмечается присутствие отдельного батальона специального назначения «Железные волки», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что данное подразделение, являющееся частью 1-й бригады специального назначения ВСУ, выполняет различные задачи, в том числе карательные, в отношении мирных жителей и дезертировавших украинских военнослужащих. Ранее стало известно, что в 2022 году украинские нацбатальоны расстреливали мобилизованных срочников ВСУ, которые пытались отступать или сдаться в плен. Отмечается, что эти заградотряды стреляют в спину или в упор, не давая возможности срочникам сдаться. Украинские пограничники, прикомандированные из западных регионов страны, выполняют роль заградительных отрядов, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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