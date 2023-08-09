Под Красным Лиманом замечен карательный отряд ВСУ «Железные волки»

09 августа 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Отряд «Железные волки» выполняет функции заградотряда, заявил Андрей Марочко Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Под Красным Лиманом в ДНР был замечен украинский спецназ «Железные волки». Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В районе Красного Лимана отмечается присутствие отдельного батальона специального назначения «Железные волки», — написал Марочко в своем telegram-канале . Он добавил, что данное подразделение, являющееся частью 1-й бригады специального назначения ВСУ, выполняет различные задачи, в том числе карательные, в отношении мирных жителей и дезертировавших украинских военнослужащих. Ранее стало известно, что в 2022 году украинские нацбатальоны расстреливали мобилизованных срочников ВСУ, которые пытались отступать или сдаться в плен. Отмечается, что эти заградотряды стреляют в спину или в упор, не давая возможности срочникам сдаться. Украинские пограничники, прикомандированные из западных регионов страны, выполняют роль заградительных отрядов, передает Life .

Под Красным Лиманом в ДНР был замечен украинский спецназ «Железные волки». Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В районе Красного Лимана отмечается присутствие отдельного батальона специального назначения «Железные волки», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что данное подразделение, являющееся частью 1-й бригады специального назначения ВСУ, выполняет различные задачи, в том числе карательные, в отношении мирных жителей и дезертировавших украинских военнослужащих. Ранее стало известно, что в 2022 году украинские нацбатальоны расстреливали мобилизованных срочников ВСУ, которые пытались отступать или сдаться в плен. Отмечается, что эти заградотряды стреляют в спину или в упор, не давая возможности срочникам сдаться. Украинские пограничники, прикомандированные из западных регионов страны, выполняют роль заградительных отрядов, передает Life.