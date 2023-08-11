Видеохостинг Youtube удалил канал экс-разведчика США Скотта Риттера. Военный неоднократно высказывался за поддержку России.
«Это последняя из серии действий YouTube, направленных на то, чтобы заставить замолчать русские голоса, и представляет собой живое проявление болезни русофобии, охватившей Америку и американские платформы социальных сетей», — написал Скотт Риттер в своем аккаунте в X (новое название Twitter). Он также процитировал известное высказывание, отметив, что знание — сила. Скотт Риттер неоднократно высказывался в поддержку российских войск в зоне спецоперации. Он также критиковал правительство США, которое поддерживает Украину.
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