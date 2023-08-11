Youtube удалил канал бывшего американского военного, выступающего за Россию

Youtube удалил канал экс-разведчика США Скотта Риттера
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Скотт Риттер в студии общества Знание УрГПУ. Екатеринбург, риттер скотт уильям, ritter scott william jr
Скотт Риттер лишился своего канала в Youtube Фото:

Видеохостинг Youtube удалил канал экс-разведчика США Скотта Риттера. Военный неоднократно высказывался за поддержку России.

«Это последняя из серии действий YouTube, направленных на то, чтобы заставить замолчать русские голоса, и представляет собой живое проявление болезни русофобии, охватившей Америку и американские платформы социальных сетей», — написал Скотт Риттер в своем аккаунте в X (новое название Twitter). Он также процитировал известное высказывание, отметив, что знание — сила. Скотт Риттер неоднократно высказывался в поддержку российских войск в зоне спецоперации. Он также критиковал правительство США, которое поддерживает Украину.

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Видеохостинг Youtube удалил канал экс-разведчика США Скотта Риттера. Военный неоднократно высказывался за поддержку России. «Это последняя из серии действий YouTube, направленных на то, чтобы заставить замолчать русские голоса, и представляет собой живое проявление болезни русофобии, охватившей Америку и американские платформы социальных сетей», — написал Скотт Риттер в своем аккаунте в X (новое название Twitter). Он также процитировал известное высказывание, отметив, что знание — сила. Скотт Риттер неоднократно высказывался в поддержку российских войск в зоне спецоперации. Он также критиковал правительство США, которое поддерживает Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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