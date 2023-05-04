YouTube с начала 2023 года заблокировал более 900 российских каналов

04 мая 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Под санкции попали, в том числе, каналы государственных органов и федеральных министерств России Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Видеохостинг YouTube с начала 2023 года закрыл более 900 российских каналов. Основная причина — поддержка ими российской позиции по проведению СВО и критика украинских властей, сообщает издание cybernews.com. Активная блокировка российских СМИ, госорганов, бизнес-структур и блогеров началась на YouTube в марте прошлого года, после начала СВО. «Цензуре подверглись МИА „Россия сегодня“, ТАСС, ВГТРК, „Первый канал“, РБК, РЕН-ТВ, НТВ, „Москва 24“, „Спас“ и другие. Пострадали также Государственная Дума, Совет Федерации, Ростех. Среди блогеров неугодными оказались Дмитрий Пучков, Артемий Лебедев, пранкеры Вован и Лексус», —пишет cybernews.com . Цензуре подверглись не только российские каналы. Вторым по количеству заблокированных каналов стал Китай. YouTube удалил 18 тысяч каналов по подозрению в связях с «операциями влияния Китая» В апреле МИД РФ представил доклад «О ситуации с правами человека на Украине». Согласно документу, американские ИТ-компании содействуют украинским экстремистам в распространении информации в интернете. «Цифровые платформы не возражают против распространения информации экстремистскими организациями. YouTube стал одной из ключевых площадок с фейками о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующими Вооруженные силы Российской Федерации», — говорится в докладе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Видеохостинг YouTube с начала 2023 года закрыл более 900 российских каналов. Основная причина — поддержка ими российской позиции по проведению СВО и критика украинских властей, сообщает издание cybernews.com. Активная блокировка российских СМИ, госорганов, бизнес-структур и блогеров началась на YouTube в марте прошлого года, после начала СВО. «Цензуре подверглись МИА „Россия сегодня“, ТАСС, ВГТРК, „Первый канал“, РБК, РЕН-ТВ, НТВ, „Москва 24“, „Спас“ и другие. Пострадали также Государственная Дума, Совет Федерации, Ростех. Среди блогеров неугодными оказались Дмитрий Пучков, Артемий Лебедев, пранкеры Вован и Лексус», —пишет cybernews.com. Цензуре подверглись не только российские каналы. Вторым по количеству заблокированных каналов стал Китай. YouTube удалил 18 тысяч каналов по подозрению в связях с «операциями влияния Китая» В апреле МИД РФ представил доклад «О ситуации с правами человека на Украине». Согласно документу, американские ИТ-компании содействуют украинским экстремистам в распространении информации в интернете. «Цифровые платформы не возражают против распространения информации экстремистскими организациями. YouTube стал одной из ключевых площадок с фейками о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующими Вооруженные силы Российской Федерации», — говорится в докладе.