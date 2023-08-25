Эколог объяснил тактику борьбы властей с лесными пожарами

Эколог Каюмов: власти применяют превентивные штрафы при лесных пожарах

25 августа 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Лесной пожар уничтожает следы человека, который стал причиной возгорания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Надзорные органы применяют превентивные штрафы, так как реального виновника природного возгорания установить практически невозможно. Об этом URA.RU рассказал эколог Асхат Каюмов. «Есть реальная практика наказания за нарушение правил посещения лесов в пожароопасный период — разведение костров. Профилактическое наказание — практика достаточно большая. Когда приходят и говорят, что в лес ходить нельзя, еще и курить, сейчас вас оштрафуем. А если говорить о том, чтобы найти того, из-за кого начался лесной пожар… Есть небольшая практика, когда находят тех, кто устраивает сельхозпалы, и огонь перекидывается на лес. Да и то чаще находят, когда перекидывается на жилье, начинают рыть носом землю и находят, кто начал пал. Но эти случаи разовые, не системные», — сказал Асхат Каюмов. «За последние годы ни одного случая не знаю, когда нашли прям виновного в лесном пожаре. Крайне редко. Когда лес горит, уже некогда заниматься поиском кто и как оставил костер непотушенным. А когда потушили, там нет следов, и понять, кто здесь был, практически не реально. Наказать виновного в прошедшем пожаре невозможно, поэтому активно ведется работа в виде профилактических маленьких штрафов», — добавил собеседник агентства. Ранее в Минэнерго заявляли, что провода и ЛЭП не могут стать причиной лесных пожаров, что подтверждают исследования независимых экспертов. Также ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов подчеркнул, что на объектах энергетической инфраструктуры соблюдены все меры безопасности, чтобы исключить повреждения оборудования и пожары. Выясняет причину лесных пожаров дознаватель МЧС. Однако экспертиза может быть необъективной или ложной, отмечал в беседе с URA.RU юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Надзорные органы применяют превентивные штрафы, так как реального виновника природного возгорания установить практически невозможно. Об этом URA.RU рассказал эколог Асхат Каюмов. «Есть реальная практика наказания за нарушение правил посещения лесов в пожароопасный период — разведение костров. Профилактическое наказание — практика достаточно большая. Когда приходят и говорят, что в лес ходить нельзя, еще и курить, сейчас вас оштрафуем. А если говорить о том, чтобы найти того, из-за кого начался лесной пожар… Есть небольшая практика, когда находят тех, кто устраивает сельхозпалы, и огонь перекидывается на лес. Да и то чаще находят, когда перекидывается на жилье, начинают рыть носом землю и находят, кто начал пал. Но эти случаи разовые, не системные», — сказал Асхат Каюмов. «За последние годы ни одного случая не знаю, когда нашли прям виновного в лесном пожаре. Крайне редко. Когда лес горит, уже некогда заниматься поиском кто и как оставил костер непотушенным. А когда потушили, там нет следов, и понять, кто здесь был, практически не реально. Наказать виновного в прошедшем пожаре невозможно, поэтому активно ведется работа в виде профилактических маленьких штрафов», — добавил собеседник агентства. Ранее в Минэнерго заявляли, что провода и ЛЭП не могут стать причиной лесных пожаров, что подтверждают исследования независимых экспертов. Также ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов подчеркнул, что на объектах энергетической инфраструктуры соблюдены все меры безопасности, чтобы исключить повреждения оборудования и пожары. Выясняет причину лесных пожаров дознаватель МЧС. Однако экспертиза может быть необъективной или ложной, отмечал в беседе с URA.RU юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев.