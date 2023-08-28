В Кремле представили символы, которые должны защитить Россию

28 августа 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил надвратную икону Спасской башни Кремля Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Московском Кремле представили символы, которые должны защитить Россию. Это воссозданные иконы над воротами проездных башен Кремля. Они символизируют, что Россия способна дать отпор не только видимому врагу, но и духовному, заявил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, который 28 августа лично провел чин освящения двухчастного образа Спаса Нерукотворного с ангелами и Пресвятой Богородицы на престоле со святителями Петром и Алексием, воссозданный на Спасской башне. «Спасская башня — это главная башня Кремля, которая была задумана как место, где в случае необходимости должен был быть дан самый сильный отпор врагу. Мы живем в то время, когда страшен не столько видимый враг, сколько враг духовный, который способен осквернить человеческую душу, направить по ложному пути развитие человеческой цивилизации, что в конце этого развития — гибель. Очень немного сил способно этому противостоять. Россия является такой силой. Сегодня мы освятили спасительный образ», — заявил патриарх. Патриарх Кирилл лично провел чин освящения воссозданной иконы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Впервые о возвращении надвратных икон в Кремле заговорили в 2007 году. Как рассказал директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев, среди русских эмигрантов ходило предание, что «киоты что-то скрывают». Оно жило много лет. В 2010 году реставраторы вскрыли киоты на Никольской и Спасской башнях и обнаружили за сеткой рабицей, под слоем штукатурки сохранившиеся иконы. В киотах на других проездных башнях иконы не сохранились. Тогда президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию воссозданиях утраченных образов. Икону считают одной из главных защитниц Кремля Фото: Владимир Андреев © URA.RU По мнению замдиректора Музеев Московского Кремля Андрея Баталова, возвращение надвратных икон — это «восстановление исторической справедливости». «Начиная с Византийских времен, въездные ворота городов украшались иконами, которые имели градозащитное значение», — пояснил Баталов. Художники-реставраторы Екатерина и Александра по крупицам собирали образа святых, которые были утрачены Фото: Владимир Андреев © URA.RU Образа буквально по крупицам воссоздавались группой искусствоведов, исследователей и мастеров на основе сохранившихся архивных данных, истории иконописи. Художник-реставратор Екатерина Семенова, которая работала и над двухчастным образом Спаса Нерукотворного, и над другими иконами, рассказала URA.RU, что сбор информации был самым сложным этапом работы. «Икона должна соответствовать тому веку, в котором она была бы написана. Важно было найти это соответствие, а это даже сложнее, чем написать саму икону», — отметила мастер. Поиски утраченных икон еще в 2000-х начал Фонд Андрея Первозванного под руководством бывшего главы РЖД Владимира Якунина (рядом с патриархом) Фото: Владимир Андреев © URA.RU На вопрос о том, происходили ли какие-то чудеса за время создания иконы (а некоторые кремлевские иконы считаются чудотворными), глядя на трехметровый образ над воротами Спасской башни Кремля, Екатерина сказала, что «все еще впереди». А ее коллега, реставратор Александра Бондарева призналась: «чудо кроется в том, что справились». «Мы довольны результатом», — сказала URA.RU девушка. Образ Пресвятой Троицы занял свое место с внутренней стороны Троицкой башни Кремля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Всего в этом году специалистам удалось воссоздать семь надвратных икон. Помимо уже упомянутого двухчастного образа Спаса, это Казанский образ Божией Матери с ангелами (Никольская башня), образ Пресвятой Троицы (Троицкая башня), образ святого Иоанна Предтечи (Боровицкая башня) и три образа на Кутафьей башне — равноапостольных Константина и Елены, равноапостольного великого князя Владимира Кутафьи и благоверных князей Бориса и Глеба. Новость по теме В РПЦ хотят причислить полководца Суворова к лику святых По мнению ведущего эксперта Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, история с воссозданием надвратных икон Кремля показывает единение церкви, власти и общества. «В такие тяжелые периоды, какой сейчас переживает Россия, религиозность возрастает в любых обществах. Это общая история про единение церкви, власти и общества. Церковь — один из общественно значимых институтов, который имеет влияние на прихожан, власть демонстрирует свою открытость, готовность взаимодействовать и помогать. Кроме того, религиозность повысилась на фоне спецоперации и среди участников СВО, и среди членов их семей. Поэтому эта история имеет длительный мобилизационный эффект», — убежден Карягин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Московском Кремле представили символы, которые должны защитить Россию. Это воссозданные иконы над воротами проездных башен Кремля. Они символизируют, что Россия способна дать отпор не только видимому врагу, но и духовному, заявил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, который 28 августа лично провел чин освящения двухчастного образа Спаса Нерукотворного с ангелами и Пресвятой Богородицы на престоле со святителями Петром и Алексием, воссозданный на Спасской башне. «Спасская башня — это главная башня Кремля, которая была задумана как место, где в случае необходимости должен был быть дан самый сильный отпор врагу. Мы живем в то время, когда страшен не столько видимый враг, сколько враг духовный, который способен осквернить человеческую душу, направить по ложному пути развитие человеческой цивилизации, что в конце этого развития — гибель. Очень немного сил способно этому противостоять. Россия является такой силой. Сегодня мы освятили спасительный образ», — заявил патриарх. Впервые о возвращении надвратных икон в Кремле заговорили в 2007 году. Как рассказал директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев, среди русских эмигрантов ходило предание, что «киоты что-то скрывают». Оно жило много лет. В 2010 году реставраторы вскрыли киоты на Никольской и Спасской башнях и обнаружили за сеткой рабицей, под слоем штукатурки сохранившиеся иконы. В киотах на других проездных башнях иконы не сохранились. Тогда президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию воссозданиях утраченных образов. По мнению замдиректора Музеев Московского Кремля Андрея Баталова, возвращение надвратных икон — это «восстановление исторической справедливости». «Начиная с Византийских времен, въездные ворота городов украшались иконами, которые имели градозащитное значение», — пояснил Баталов. Образа буквально по крупицам воссоздавались группой искусствоведов, исследователей и мастеров на основе сохранившихся архивных данных, истории иконописи. Художник-реставратор Екатерина Семенова, которая работала и над двухчастным образом Спаса Нерукотворного, и над другими иконами, рассказала URA.RU, что сбор информации был самым сложным этапом работы. «Икона должна соответствовать тому веку, в котором она была бы написана. Важно было найти это соответствие, а это даже сложнее, чем написать саму икону», — отметила мастер. На вопрос о том, происходили ли какие-то чудеса за время создания иконы (а некоторые кремлевские иконы считаются чудотворными), глядя на трехметровый образ над воротами Спасской башни Кремля, Екатерина сказала, что «все еще впереди». А ее коллега, реставратор Александра Бондарева призналась: «чудо кроется в том, что справились». «Мы довольны результатом», — сказала URA.RU девушка. Всего в этом году специалистам удалось воссоздать семь надвратных икон. Помимо уже упомянутого двухчастного образа Спаса, это Казанский образ Божией Матери с ангелами (Никольская башня), образ Пресвятой Троицы (Троицкая башня), образ святого Иоанна Предтечи (Боровицкая башня) и три образа на Кутафьей башне — равноапостольных Константина и Елены, равноапостольного великого князя Владимира Кутафьи и благоверных князей Бориса и Глеба. По мнению ведущего эксперта Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, история с воссозданием надвратных икон Кремля показывает единение церкви, власти и общества. «В такие тяжелые периоды, какой сейчас переживает Россия, религиозность возрастает в любых обществах. Это общая история про единение церкви, власти и общества. Церковь — один из общественно значимых институтов, который имеет влияние на прихожан, власть демонстрирует свою открытость, готовность взаимодействовать и помогать. Кроме того, религиозность повысилась на фоне спецоперации и среди участников СВО, и среди членов их семей. Поэтому эта история имеет длительный мобилизационный эффект», — убежден Карягин.