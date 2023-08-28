В Кремле представили символы, которые должны защитить Россию

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Освящение надвратной иконы на Спасской башне Кремля патриархом Кириллом. Москва
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил надвратную икону Спасской башни Кремля Фото:

В Московском Кремле представили символы, которые должны защитить Россию. Это воссозданные иконы над воротами проездных башен Кремля. Они символизируют, что Россия способна дать отпор не только видимому врагу, но и духовному, заявил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, который 28 августа лично провел чин освящения двухчастного образа Спаса Нерукотворного с ангелами и Пресвятой Богородицы на престоле со святителями Петром и Алексием, воссозданный на Спасской башне.

«Спасская башня — это главная башня Кремля, которая была задумана как место, где в случае необходимости должен был быть дан самый сильный отпор врагу. Мы живем в то время, когда страшен не столько видимый враг, сколько враг духовный, который способен осквернить человеческую душу, направить по ложному пути развитие человеческой цивилизации, что в конце этого развития — гибель. Очень немного сил способно этому противостоять. Россия является такой силой. Сегодня мы освятили спасительный образ», — заявил патриарх.

Освящение надвратной иконы на Спасской башне Кремля патриархом Кириллом. Москва
Патриарх Кирилл лично провел чин освящения воссозданной иконы
Фото:

Впервые о возвращении надвратных икон в Кремле заговорили в 2007 году. Как рассказал директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев, среди русских эмигрантов ходило предание, что «киоты что-то скрывают». Оно жило много лет. В 2010 году реставраторы вскрыли киоты на Никольской и Спасской башнях и обнаружили за сеткой рабицей, под слоем штукатурки сохранившиеся иконы. В киотах на других проездных башнях иконы не сохранились. Тогда президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию воссозданиях утраченных образов.

Освящение надвратной иконы на Спасской башне Кремля патриархом Кириллом. Москва
Икону считают одной из главных защитниц Кремля
Фото:

По мнению замдиректора Музеев Московского Кремля Андрея Баталова, возвращение надвратных икон — это «восстановление исторической справедливости». «Начиная с Византийских времен, въездные ворота городов украшались иконами, которые имели градозащитное значение», — пояснил Баталов.

Освящение надвратной иконы на Спасской башне Кремля патриархом Кириллом. Москва
Художники-реставраторы Екатерина и Александра по крупицам собирали образа святых, которые были утрачены
Фото:

Образа буквально по крупицам воссоздавались группой искусствоведов, исследователей и мастеров на основе сохранившихся архивных данных, истории иконописи. Художник-реставратор Екатерина Семенова, которая работала и над двухчастным образом Спаса Нерукотворного, и над другими иконами, рассказала URA.RU, что сбор информации был самым сложным этапом работы. «Икона должна соответствовать тому веку, в котором она была бы написана. Важно было найти это соответствие, а это даже сложнее, чем написать саму икону», — отметила мастер.

Освящение надвратной иконы на Спасской башне Кремля патриархом Кириллом. Москва
Поиски утраченных икон еще в 2000-х начал Фонд Андрея Первозванного под руководством бывшего главы РЖД Владимира Якунина (рядом с патриархом)
Фото:

На вопрос о том, происходили ли какие-то чудеса за время создания иконы (а некоторые кремлевские иконы считаются чудотворными), глядя на трехметровый образ над воротами Спасской башни Кремля, Екатерина сказала, что «все еще впереди». А ее коллега, реставратор Александра Бондарева призналась: «чудо кроется в том, что справились». «Мы довольны результатом», — сказала URA.RU девушка.

Освящение надвратной иконы на Спасской башне Кремля патриархом Кириллом. Москва
Образ Пресвятой Троицы занял свое место с внутренней стороны Троицкой башни Кремля
Фото:

Всего в этом году специалистам удалось воссоздать семь надвратных икон. Помимо уже упомянутого двухчастного образа Спаса, это Казанский образ Божией Матери с ангелами (Никольская башня), образ Пресвятой Троицы (Троицкая башня), образ святого Иоанна Предтечи (Боровицкая башня) и три образа на Кутафьей башне — равноапостольных Константина и Елены, равноапостольного великого князя Владимира Кутафьи и благоверных князей Бориса и Глеба.

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По мнению ведущего эксперта Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, история с воссозданием надвратных икон Кремля показывает единение церкви, власти и общества. «В такие тяжелые периоды, какой сейчас переживает Россия, религиозность возрастает в любых обществах. Это общая история про единение церкви, власти и общества. Церковь — один из общественно значимых институтов, который имеет влияние на прихожан, власть демонстрирует свою открытость, готовность взаимодействовать и помогать. Кроме того, религиозность повысилась на фоне спецоперации и среди участников СВО, и среди членов их семей. Поэтому эта история имеет длительный мобилизационный эффект», — убежден Карягин.

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В Московском Кремле представили символы, которые должны защитить Россию. Это воссозданные иконы над воротами проездных башен Кремля. Они символизируют, что Россия способна дать отпор не только видимому врагу, но и духовному, заявил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, который 28 августа лично провел чин освящения двухчастного образа Спаса Нерукотворного с ангелами и Пресвятой Богородицы на престоле со святителями Петром и Алексием, воссозданный на Спасской башне. «Спасская башня — это главная башня Кремля, которая была задумана как место, где в случае необходимости должен был быть дан самый сильный отпор врагу. Мы живем в то время, когда страшен не столько видимый враг, сколько враг духовный, который способен осквернить человеческую душу, направить по ложному пути развитие человеческой цивилизации, что в конце этого развития — гибель. Очень немного сил способно этому противостоять. Россия является такой силой. Сегодня мы освятили спасительный образ», — заявил патриарх. Впервые о возвращении надвратных икон в Кремле заговорили в 2007 году. Как рассказал директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев, среди русских эмигрантов ходило предание, что «киоты что-то скрывают». Оно жило много лет. В 2010 году реставраторы вскрыли киоты на Никольской и Спасской башнях и обнаружили за сеткой рабицей, под слоем штукатурки сохранившиеся иконы. В киотах на других проездных башнях иконы не сохранились. Тогда президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию воссозданиях утраченных образов. По мнению замдиректора Музеев Московского Кремля Андрея Баталова, возвращение надвратных икон — это «восстановление исторической справедливости». «Начиная с Византийских времен, въездные ворота городов украшались иконами, которые имели градозащитное значение», — пояснил Баталов. Образа буквально по крупицам воссоздавались группой искусствоведов, исследователей и мастеров на основе сохранившихся архивных данных, истории иконописи. Художник-реставратор Екатерина Семенова, которая работала и над двухчастным образом Спаса Нерукотворного, и над другими иконами, рассказала URA.RU, что сбор информации был самым сложным этапом работы. «Икона должна соответствовать тому веку, в котором она была бы написана. Важно было найти это соответствие, а это даже сложнее, чем написать саму икону», — отметила мастер. На вопрос о том, происходили ли какие-то чудеса за время создания иконы (а некоторые кремлевские иконы считаются чудотворными), глядя на трехметровый образ над воротами Спасской башни Кремля, Екатерина сказала, что «все еще впереди». А ее коллега, реставратор Александра Бондарева призналась: «чудо кроется в том, что справились». «Мы довольны результатом», — сказала URA.RU девушка. Всего в этом году специалистам удалось воссоздать семь надвратных икон. Помимо уже упомянутого двухчастного образа Спаса, это Казанский образ Божией Матери с ангелами (Никольская башня), образ Пресвятой Троицы (Троицкая башня), образ святого Иоанна Предтечи (Боровицкая башня) и три образа на Кутафьей башне — равноапостольных Константина и Елены, равноапостольного великого князя Владимира Кутафьи и благоверных князей Бориса и Глеба. По мнению ведущего эксперта Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, история с воссозданием надвратных икон Кремля показывает единение церкви, власти и общества. «В такие тяжелые периоды, какой сейчас переживает Россия, религиозность возрастает в любых обществах. Это общая история про единение церкви, власти и общества. Церковь — один из общественно значимых институтов, который имеет влияние на прихожан, власть демонстрирует свою открытость, готовность взаимодействовать и помогать. Кроме того, религиозность повысилась на фоне спецоперации и среди участников СВО, и среди членов их семей. Поэтому эта история имеет длительный мобилизационный эффект», — убежден Карягин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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