В Минпросвещения опровергли исчезновение Пушкина из ЕГЭ

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Павел Крашенинников презентует книгу «Сумерки Империи. Российское государство и право на рубеже веков». Екатеринбург, литература, культура, чтение, книга
Произведения русских классиков останутся в ЕГЭ по литературе Фото:

Информация об исключении из ЕГЭ по литературе произведений писателей Александра Пушкина, Дениса Фонвизина, Михаила Лермонтова и других классиков не соответствует действительности. Об этом заявили в Минпросвещения РФ.

«Распространенная ранее информация об исключении произведений Д. И. Фонвизина, В.А. Жуковского, А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и других из заданий ЕГЭ не соответствует действительности», — рассказали в министерстве. Информацию передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что из обновленной версии ЕГЭ по литературе 2024 года убрали произведения российских писателей-классиков, таких как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Денис Фонвизин. Вместо отечественных авторов в экзамене появятся зарубежные писатели. В адрес министра просвещения Сергея Кравцова комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей был направлен запрос с просьбой объяснить решение, напоминает MK.RU.

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Информация об исключении из ЕГЭ по литературе произведений писателей Александра Пушкина, Дениса Фонвизина, Михаила Лермонтова и других классиков не соответствует действительности. Об этом заявили в Минпросвещения РФ. «Распространенная ранее информация об исключении произведений Д. И. Фонвизина, В.А. Жуковского, А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и других из заданий ЕГЭ не соответствует действительности», — рассказали в министерстве. Информацию передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что из обновленной версии ЕГЭ по литературе 2024 года убрали произведения российских писателей-классиков, таких как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Денис Фонвизин. Вместо отечественных авторов в экзамене появятся зарубежные писатели. В адрес министра просвещения Сергея Кравцова комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей был направлен запрос с просьбой объяснить решение, напоминает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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