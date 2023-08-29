В Минпросвещения опровергли исчезновение Пушкина из ЕГЭ

29 августа 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

Произведения русских классиков останутся в ЕГЭ по литературе Фото: Московец Илья © URA.RU Информация об исключении из ЕГЭ по литературе произведений писателей Александра Пушкина, Дениса Фонвизина, Михаила Лермонтова и других классиков не соответствует действительности. Об этом заявили в Минпросвещения РФ. «Распространенная ранее информация об исключении произведений Д. И. Фонвизина, В.А. Жуковского, А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и других из заданий ЕГЭ не соответствует действительности», — рассказали в министерстве. Информацию передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что из обновленной версии ЕГЭ по литературе 2024 года убрали произведения российских писателей-классиков, таких как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Денис Фонвизин. Вместо отечественных авторов в экзамене появятся зарубежные писатели. В адрес министра просвещения Сергея Кравцова комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей был направлен запрос с просьбой объяснить решение, напоминает MK.RU .

Информация об исключении из ЕГЭ по литературе произведений писателей Александра Пушкина, Дениса Фонвизина, Михаила Лермонтова и других классиков не соответствует действительности. Об этом заявили в Минпросвещения РФ. «Распространенная ранее информация об исключении произведений Д. И. Фонвизина, В.А. Жуковского, А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и других из заданий ЕГЭ не соответствует действительности», — рассказали в министерстве. Информацию передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что из обновленной версии ЕГЭ по литературе 2024 года убрали произведения российских писателей-классиков, таких как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Денис Фонвизин. Вместо отечественных авторов в экзамене появятся зарубежные писатели. В адрес министра просвещения Сергея Кравцова комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей был направлен запрос с просьбой объяснить решение, напоминает MK.RU.