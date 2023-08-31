Депутат Госдумы Мажуга призвал изучать нейросети на разных специальностях в вузах

01 сентября 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Тема нейросетей может стать частью курсов вузов, считает Александр Мажуга Фото: Владимир Андреев © URA.RU В вузах нужно создавать отдельные дисциплины по нейросетям, либо интегрировать их в курсы, так как искусственный интеллект становится частью нашей современной жизни. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор химических наук, профессор РАН Александр Мажуга. «Относительно того, нужны ли какие-то дисциплины в вузах, посвященные искусственному интеллекту в разных сферах, по моему мнению, это нужно. Может быть, не в виде отдельной дисциплины, а в виде такой интеграции в другие курсы. Например, в моем химико-технологическом университете (Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, — прим. URA.RU) есть дисциплина, связанная с химической технологией. Там используются инструменты искусственного интеллекта. Вот там об этом нужно рассказывать. Есть дисциплина, связанная с программированием, — там надо об этом говорить. Систематизация информации и поиск информации в целом — об этом можно говорить в абсолютно разнообразных дисциплинах и курсах, которые преподаются в университете. Мы видим, как эти технологии стремительно развиваются за рубежом, у нас есть собственные компании, которые разрабатывают отечественные решения. Мы должны понимать, что искусственный интеллект будет теперь с нами, как некий помощник в нашей жизни, и учебной, и научной, и в медицине, во всех сферах», — объяснил Александр Мажуга. Депутат Госдумы подчеркнул, что тему искусственного интеллекта нужно уже обсуждать и на законодательном уровне. «Относительно того, нужно ли как-то ограничивать или законодательно регулировать тему искусственного интеллекта, — то эту тему необходимо обсуждать, готовых решений пока нет. Нужно до преподавателей обязательно донести информацию о том, что такой инструмент есть. Поскольку они разные и не все в принципе знакомы с тем, что такое искусственный интеллект. Об этом нужно рассказывать, нужно предупреждать о такой возможности, нужно это учитывать в работе», — добавил Мажуга. Ранее Московский городской педуниверситет (МГПУ) разрешил студентам пользоваться нейросетями, чат-ботами, такими как ChatGPT, при написании дипломных работ. Однако с условием, что полученная информация будет самостоятельно анализироваться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В вузах нужно создавать отдельные дисциплины по нейросетям, либо интегрировать их в курсы, так как искусственный интеллект становится частью нашей современной жизни. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор химических наук, профессор РАН Александр Мажуга. «Относительно того, нужны ли какие-то дисциплины в вузах, посвященные искусственному интеллекту в разных сферах, по моему мнению, это нужно. Может быть, не в виде отдельной дисциплины, а в виде такой интеграции в другие курсы. Например, в моем химико-технологическом университете (Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, — прим. URA.RU) есть дисциплина, связанная с химической технологией. Там используются инструменты искусственного интеллекта. Вот там об этом нужно рассказывать. Есть дисциплина, связанная с программированием, — там надо об этом говорить. Систематизация информации и поиск информации в целом — об этом можно говорить в абсолютно разнообразных дисциплинах и курсах, которые преподаются в университете. Мы видим, как эти технологии стремительно развиваются за рубежом, у нас есть собственные компании, которые разрабатывают отечественные решения. Мы должны понимать, что искусственный интеллект будет теперь с нами, как некий помощник в нашей жизни, и учебной, и научной, и в медицине, во всех сферах», — объяснил Александр Мажуга. Депутат Госдумы подчеркнул, что тему искусственного интеллекта нужно уже обсуждать и на законодательном уровне. «Относительно того, нужно ли как-то ограничивать или законодательно регулировать тему искусственного интеллекта, — то эту тему необходимо обсуждать, готовых решений пока нет. Нужно до преподавателей обязательно донести информацию о том, что такой инструмент есть. Поскольку они разные и не все в принципе знакомы с тем, что такое искусственный интеллект. Об этом нужно рассказывать, нужно предупреждать о такой возможности, нужно это учитывать в работе», — добавил Мажуга. Ранее Московский городской педуниверситет (МГПУ) разрешил студентам пользоваться нейросетями, чат-ботами, такими как ChatGPT, при написании дипломных работ. Однако с условием, что полученная информация будет самостоятельно анализироваться.