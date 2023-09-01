Общественник объяснил, как новые правила YouTube отразятся на российских блогерах

Общественник Малькевич: YouTube предвзято относится к российским блогерам

01 сентября 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Александр Малькевич заявил, что модераторы YouTube предвзято относятся к российским блогерам Фото: Денис Моргунов © URA.RU YouTube планирует снять «пожизненное предупреждение» с аккаунтов, которые нарушили правила сервиса. Блогеры пройдут специальный обучающий курс. Однако для российских аккаунтов инициатива неактуальна из-за неугодной позиции для Запада. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. «Да, объяснить тому или иному блогеру, в чем был его промах и как не ошибиться в будущем, безусловно, лучше, чем ставить пожизненную метку преступника. Но я сомневаюсь в том, что это как-то облегчит жизнь авторам из России <…> Главной ошибкой российских авторов, по мнению YouTube, является их стремление открыто высказывать свое мнение по скользким для Запада вопросам», — заявил Малькевич в беседе с «Ридусом». По его словам, модераторы YouTube, удаляя материалы блогеров из России, часто не дают конкретики в ошибках. Малькевич отметил, что решение платформы неплохое. Однако он подчеркнул, что модераторы YouTube предвзято относятся к российским блогерам. По его словам, сервис часто удаляет не видео, а сразу канал. «Есть ощущение, что новые правила не принесут пользы российскому сегменту YouTube, а только дадут двойным стандартам видеохостинга расцвести во всей красе», — заявил Малькевич. Ранее YouTube блокировал неприемлемый контент с платформы, а аккаунты, в которых были опубликованы подобные материалы, получали отметку о «пожизненном предупреждении». Теперь создатели контента смогут избавиться от метки, если пройдут занятия и узнают подробности о нарушенных правилах. При этом в течение следующих 90 дней они не должны ошибаться. В противном случае их аккаунт временно уйдет в блок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

YouTube планирует снять «пожизненное предупреждение» с аккаунтов, которые нарушили правила сервиса. Блогеры пройдут специальный обучающий курс. Однако для российских аккаунтов инициатива неактуальна из-за неугодной позиции для Запада. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. «Да, объяснить тому или иному блогеру, в чем был его промах и как не ошибиться в будущем, безусловно, лучше, чем ставить пожизненную метку преступника. Но я сомневаюсь в том, что это как-то облегчит жизнь авторам из России <…> Главной ошибкой российских авторов, по мнению YouTube, является их стремление открыто высказывать свое мнение по скользким для Запада вопросам», — заявил Малькевич в беседе с «Ридусом». По его словам, модераторы YouTube, удаляя материалы блогеров из России, часто не дают конкретики в ошибках. Малькевич отметил, что решение платформы неплохое. Однако он подчеркнул, что модераторы YouTube предвзято относятся к российским блогерам. По его словам, сервис часто удаляет не видео, а сразу канал. «Есть ощущение, что новые правила не принесут пользы российскому сегменту YouTube, а только дадут двойным стандартам видеохостинга расцвести во всей красе», — заявил Малькевич. Ранее YouTube блокировал неприемлемый контент с платформы, а аккаунты, в которых были опубликованы подобные материалы, получали отметку о «пожизненном предупреждении». Теперь создатели контента смогут избавиться от метки, если пройдут занятия и узнают подробности о нарушенных правилах. При этом в течение следующих 90 дней они не должны ошибаться. В противном случае их аккаунт временно уйдет в блок.