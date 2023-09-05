В Петербурге возле военкомата прогремел взрыв

Взрывное устройство сработало в Невском районе Санкт-Петербурга (архивное фото)
В Санкт-Петербурге возле одного из военкоматов произошел взрыв. Предварительно никто не пострадал.
«Инцидент произошел около десяти утра. Сотрудники правоохранительных ведомств изъяли элементы взрывного устройства», — сообщает telegram-канал 78. Как передает «Фонтанка», взрыв произошел во дворе военкомата в Невском районе. На месте работают правоохранительные службы. Отмечается, что взрывное устройство было взорвано в вентиляционной шахте. В ходе происшествия никто не пострадал.
URA.RU подало запрос в МВД РФ по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.
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