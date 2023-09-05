В Петербурге возле военкомата прогремел взрыв

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Задержанная в Херсоне ДРГ Математика. Украина, Херсонская область, мина, взрывное устройство
Взрывное устройство сработало в Невском районе Санкт-Петербурга (архивное фото) Фото:

В Санкт-Петербурге возле одного из военкоматов произошел взрыв. Предварительно никто не пострадал.

«Инцидент произошел около десяти утра. Сотрудники правоохранительных ведомств изъяли элементы взрывного устройства», — сообщает telegram-канал 78. Как передает «Фонтанка», взрыв произошел во дворе военкомата в Невском районе. На месте работают правоохранительные службы. Отмечается, что взрывное устройство было взорвано в вентиляционной шахте. В ходе происшествия никто не пострадал.

URA.RU подало запрос в МВД РФ по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.

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В Санкт-Петербурге возле одного из военкоматов произошел взрыв. Предварительно никто не пострадал. «Инцидент произошел около десяти утра. Сотрудники правоохранительных ведомств изъяли элементы взрывного устройства», — сообщает telegram-канал 78. Как передает «Фонтанка», взрыв произошел во дворе военкомата в Невском районе. На месте работают правоохранительные службы. Отмечается, что взрывное устройство было взорвано в вентиляционной шахте. В ходе происшествия никто не пострадал. URA.RU подало запрос в МВД РФ по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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