Кадыров частично опроверг слухи о попадании в ЦКБ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посещал Центральную клиническую больницу (ЦКБ), чтобы навестить своего больного дядю Магомеда Кадырова. Об этом сообщил сам чеченский лидер, опровергая слухи о своем состоянии здоровья.
«Друзья, в эти дни наша семья очень сильно переживала за дорогого ДЯДЮ Магомеда Абдулхамидовича Кадырова. Хвала Всевышнему, он уже идет на поправку. В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в добром расположении духа», —
Глава Чечни заявил, что его родственник «держится молодцом». Он также поблагодарил врачей ЦКБ за их профессионализм.
Также Кадыров вновь затронул тему слухов о его здоровье. «Я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?» — задался он вопросом.
Ранее в СМИ начали писать, что Кадыров находится в тяжелом состоянии, подкрепляя это тем, что чеченский глава якобы поступил в ЦКБ. Некоторые заявляли, что он вовсе находится в коме, передает «Ридус».
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