Кадыров частично опроверг слухи о попадании в ЦКБ

Кадыров посетил ЦКБ, чтобы навестить своего дядю
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Рамзан Кадыров. stock, кадыров рамзан, stock
Рамзан Кадыров навестил своего дядю в ЦКБ Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посещал Центральную клиническую больницу (ЦКБ), чтобы навестить своего больного дядю Магомеда Кадырова. Об этом сообщил сам чеченский лидер, опровергая слухи о своем состоянии здоровья.

«Друзья, в эти дни наша семья очень сильно переживала за дорогого ДЯДЮ Магомеда Абдулхамидовича Кадырова. Хвала Всевышнему, он уже идет на поправку. В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в добром расположении духа», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram- канале.

Глава Чечни заявил, что его родственник «держится молодцом». Он также поблагодарил врачей ЦКБ за их профессионализм.

Также Кадыров вновь затронул тему слухов о его здоровье. «Я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?» — задался он вопросом.

Ранее в СМИ начали писать, что Кадыров находится в тяжелом состоянии, подкрепляя это тем, что чеченский глава якобы поступил в ЦКБ. Некоторые заявляли, что он вовсе находится в коме, передает «Ридус».

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посещал Центральную клиническую больницу (ЦКБ), чтобы навестить своего больного дядю Магомеда Кадырова. Об этом сообщил сам чеченский лидер, опровергая слухи о своем состоянии здоровья. «Друзья, в эти дни наша семья очень сильно переживала за дорогого ДЯДЮ Магомеда Абдулхамидовича Кадырова. Хвала Всевышнему, он уже идет на поправку. В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в добром расположении духа», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram- канале. Глава Чечни заявил, что его родственник «держится молодцом». Он также поблагодарил врачей ЦКБ за их профессионализм. Также Кадыров вновь затронул тему слухов о его здоровье. «Я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?» — задался он вопросом. Ранее в СМИ начали писать, что Кадыров находится в тяжелом состоянии, подкрепляя это тем, что чеченский глава якобы поступил в ЦКБ. Некоторые заявляли, что он вовсе находится в коме, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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