Кадыров частично опроверг слухи о попадании в ЦКБ

Кадыров посетил ЦКБ, чтобы навестить своего дядю

20 сентября 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров навестил своего дядю в ЦКБ Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посещал Центральную клиническую больницу (ЦКБ), чтобы навестить своего больного дядю Магомеда Кадырова. Об этом сообщил сам чеченский лидер, опровергая слухи о своем состоянии здоровья. «Друзья, в эти дни наша семья очень сильно переживала за дорогого ДЯДЮ Магомеда Абдулхамидовича Кадырова. Хвала Всевышнему, он уже идет на поправку. В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в добром расположении духа», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram- канале. Глава Чечни заявил, что его родственник «держится молодцом». Он также поблагодарил врачей ЦКБ за их профессионализм. Также Кадыров вновь затронул тему слухов о его здоровье. «Я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?» — задался он вопросом. Ранее в СМИ начали писать, что Кадыров находится в тяжелом состоянии, подкрепляя это тем, что чеченский глава якобы поступил в ЦКБ. Некоторые заявляли, что он вовсе находится в коме, передает «Ридус».

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посещал Центральную клиническую больницу (ЦКБ), чтобы навестить своего больного дядю Магомеда Кадырова. Об этом сообщил сам чеченский лидер, опровергая слухи о своем состоянии здоровья. «Друзья, в эти дни наша семья очень сильно переживала за дорогого ДЯДЮ Магомеда Абдулхамидовича Кадырова. Хвала Всевышнему, он уже идет на поправку. В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в добром расположении духа», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram- канале. Глава Чечни заявил, что его родственник «держится молодцом». Он также поблагодарил врачей ЦКБ за их профессионализм. Также Кадыров вновь затронул тему слухов о его здоровье. «Я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?» — задался он вопросом. Ранее в СМИ начали писать, что Кадыров находится в тяжелом состоянии, подкрепляя это тем, что чеченский глава якобы поступил в ЦКБ. Некоторые заявляли, что он вовсе находится в коме, передает «Ридус».