25 сентября 2023

США развернули на острове в Балтике пусковую установку для баллистических ракет

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В Пентагоне не предоставили информацию о том, как долго ракетный комплекс будет базироваться в Европе Фото:
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Во время проведения учений США и Дании на острове Бронхольм в Балтийском море была развернута американская наземная пусковая установка для ракет Raytheon Standard SM-6. Согласно данным Пентагона, страны отрабатывают сценарий защиты конвоев.

«В рамках прошедших на Борнхольме совместных учений военно-морских сил Дании и США на остров была переброшена наземная пусковая установка для ракет SM-6. Развертывание комплекса понадобилось для отработки сценария „защиты конвоев“», — ознакомился с сообщением Пентагона «Коммерсант».

Власти США не уточнили, временно или долгосрочно ракетный комплекс будет находиться на территории Европы. В свою очередь эксперты полагают, что развернутая в Дании наземная пусковая установка в последующем интегрируется с ракетами SM-6 Block IВ и крылатыми ракетами Tomahawk, которые будут обладать гиперзвуковой скоростью и увеличенной дальностью по наземным и надводным целям примерно до 740 километров.

Ранее сообщалось, что власти США боятся колоссальных возможностей российского ракетного комплекса «Сармат». C его постановкой на боевое дежурство у стран Запада, у самих Соединенных Штатов, возникает неуверенность в своей способности продолжать поддерживать Украину. Американские ракетные комплексы не смогут выдержать конкуренции с «Сарматом» в случае перемещения боевых действий за пределы Украины.

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Во время проведения учений США и Дании на острове Бронхольм в Балтийском море была развернута американская наземная пусковая установка для ракет Raytheon Standard SM-6. Согласно данным Пентагона, страны отрабатывают сценарий защиты конвоев. «В рамках прошедших на Борнхольме совместных учений военно-морских сил Дании и США на остров была переброшена наземная пусковая установка для ракет SM-6. Развертывание комплекса понадобилось для отработки сценария „защиты конвоев“», — ознакомился с сообщением Пентагона «Коммерсант». Власти США не уточнили, временно или долгосрочно ракетный комплекс будет находиться на территории Европы. В свою очередь эксперты полагают, что развернутая в Дании наземная пусковая установка в последующем интегрируется с ракетами SM-6 Block IВ и крылатыми ракетами Tomahawk, которые будут обладать гиперзвуковой скоростью и увеличенной дальностью по наземным и надводным целям примерно до 740 километров. Ранее сообщалось, что власти США боятся колоссальных возможностей российского ракетного комплекса «Сармат». C его постановкой на боевое дежурство у стран Запада, у самих Соединенных Штатов, возникает неуверенность в своей способности продолжать поддерживать Украину. Американские ракетные комплексы не смогут выдержать конкуренции с «Сарматом» в случае перемещения боевых действий за пределы Украины.
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