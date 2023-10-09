The New Yorker: Байден утвердил передачу ракет ATACMS Украине

09 октября 2023 в 21:58 Размер текста - 17 +

Байден одобрил отправку ATACMS в Украину Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден утвердил поставку ракет ATACMS для Вооруженных сил Украины в сентябре. Об этом сообщило американское издание New Yorker. «В сентябре Байден одобрил отправку ATACMS в Украину после почти года сопротивления этой идее», — говорится в материале издания, передает argumenti.ru. Отмечается, что президент США сделал это незадолго до второго визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. США официально не объявляли о передаче Киеву комплексов ATACMS. При этом многие американские СМИ утверждают, что вопрос поставок активно обсуждается в администрации Байдена, а также, что он принял решение о передаче таких ракет ВСУ. Военную помощь также подтверждали американские чиновники и представитель Конгресса. URA.RU приводило информацию о том, что известно о ракетах ATACMS, которые Украина настойчиво просит у Запада.

Президент США Джо Байден утвердил поставку ракет ATACMS для Вооруженных сил Украины в сентябре. Об этом сообщило американское издание New Yorker. «В сентябре Байден одобрил отправку ATACMS в Украину после почти года сопротивления этой идее», — говорится в материале издания, передает argumenti.ru. Отмечается, что президент США сделал это незадолго до второго визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. США официально не объявляли о передаче Киеву комплексов ATACMS. При этом многие американские СМИ утверждают, что вопрос поставок активно обсуждается в администрации Байдена, а также, что он принял решение о передаче таких ракет ВСУ. Военную помощь также подтверждали американские чиновники и представитель Конгресса. URA.RU приводило информацию о том, что известно о ракетах ATACMS, которые Украина настойчиво просит у Запада.