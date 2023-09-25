В Британии испугались, что переданные Украине ракеты ATACMS окажутся на черном рынке

Отставной вице-маршал Белл: ракеты ATACMS рискуют оказаться на черном рынке

25 сентября 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Ракеты ATACMS могут попасть на черный рынок, как и другое оружие, поставленное Киеву Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ракеты ATACMS, которые США намерены предать Киеву, могут в конечном итоге оказаться на черном рынке. Такое заявление сделал отставной вице-маршал ВВС Великобритании Шон Белл. «Каждый раз, когда оружие передается Украине, есть шанс, что какая-то его часть окажется на черном рынке», — сказал Шон Белл, передает Sky News. Также военный обеспокоен тем, что предоставление ATACMS Киеву может привести к эскалации конфликта, так как боеприпасы способны бить вглубь России. Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что на Западе уверены, что оружие, предоставленное для Украины, зачастую оказывается на черном рынке. Однако, по его словам, украинские СМИ стараются этого не освещать, передает «Национальная служба новостей». Недавно в западной прессе начали писать, что президент США Джо Байден уже принял решение передать Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS, оснащенные запрещенными кассетными боеприпасами. По некоторым данным, все было решено еще до визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон 23 сентября, пишет Life .

Ракеты ATACMS, которые США намерены предать Киеву, могут в конечном итоге оказаться на черном рынке. Такое заявление сделал отставной вице-маршал ВВС Великобритании Шон Белл. «Каждый раз, когда оружие передается Украине, есть шанс, что какая-то его часть окажется на черном рынке», — сказал Шон Белл, передает Sky News. Также военный обеспокоен тем, что предоставление ATACMS Киеву может привести к эскалации конфликта, так как боеприпасы способны бить вглубь России. Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что на Западе уверены, что оружие, предоставленное для Украины, зачастую оказывается на черном рынке. Однако, по его словам, украинские СМИ стараются этого не освещать, передает «Национальная служба новостей». Недавно в западной прессе начали писать, что президент США Джо Байден уже принял решение передать Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS, оснащенные запрещенными кассетными боеприпасами. По некоторым данным, все было решено еще до визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон 23 сентября, пишет Life.