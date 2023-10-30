США призвали Кремль обеспечить евреям безопасность после протеста в Махачкале

30 октября 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Эдриен Уотсон сообщила, что США поддерживают Израиль Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы США осуждают протесты в аэропорту Махачкалы (республика Дагестан). Об этом сообщила специальный посланник США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом посол Дебора Липштадт. Она призвала Кремль обеспечить евреям безопасность в РФ. «Мы осуждаем жестокие протесты, о которых сообщалось в России, с угрозами израильтянам и евреям. Мы призываем российские власти обеспечить их безопасность», — заявила Липштадт. Ее слова приводит издание CNN. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон заявила, что американская власть поддерживает евреев. «Антисемитизму никогда не может быть никакого оправдания», — написала Уотсон в соцсети X. Ранее сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Позже протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу, из-за беспорядка прибыл спецназ. ГУ МВД России по СКФО сообщило, что установлено более 150 участников в протесте, передает RT.

США осуждают протесты в аэропорту Махачкалы (республика Дагестан). Об этом сообщила специальный посланник США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом посол Дебора Липштадт. Она призвала Кремль обеспечить евреям безопасность в РФ. «Мы осуждаем жестокие протесты, о которых сообщалось в России, с угрозами израильтянам и евреям. Мы призываем российские власти обеспечить их безопасность», — заявила Липштадт. Ее слова приводит издание CNN. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон заявила, что американская власть поддерживает евреев. «Антисемитизму никогда не может быть никакого оправдания», — написала Уотсон в соцсети X. Ранее сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Позже протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу, из-за беспорядка прибыл спецназ. ГУ МВД России по СКФО сообщило, что установлено более 150 участников в протесте, передает RT.