США призвали Кремль обеспечить евреям безопасность после протеста в Махачкале

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Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, самолет
Эдриен Уотсон сообщила, что США поддерживают Израиль Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

США осуждают протесты в аэропорту Махачкалы (республика Дагестан). Об этом сообщила специальный посланник США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом посол Дебора Липштадт. Она призвала Кремль обеспечить евреям безопасность в РФ.

«Мы осуждаем жестокие протесты, о которых сообщалось в России, с угрозами израильтянам и евреям. Мы призываем российские власти обеспечить их безопасность», — заявила Липштадт. Ее слова приводит издание CNN.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон заявила, что американская власть поддерживает евреев. «Антисемитизму никогда не может быть никакого оправдания», — написала Уотсон в соцсети X.

Ранее сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Позже протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу, из-за беспорядка прибыл спецназ. ГУ МВД России по СКФО сообщило, что установлено более 150 участников в протесте, передает RT.

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США осуждают протесты в аэропорту Махачкалы (республика Дагестан). Об этом сообщила специальный посланник США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом посол Дебора Липштадт. Она призвала Кремль обеспечить евреям безопасность в РФ. «Мы осуждаем жестокие протесты, о которых сообщалось в России, с угрозами израильтянам и евреям. Мы призываем российские власти обеспечить их безопасность», — заявила Липштадт. Ее слова приводит издание CNN. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон заявила, что американская власть поддерживает евреев. «Антисемитизму никогда не может быть никакого оправдания», — написала Уотсон в соцсети X. Ранее сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Позже протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу, из-за беспорядка прибыл спецназ. ГУ МВД России по СКФО сообщило, что установлено более 150 участников в протесте, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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