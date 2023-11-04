Орешкин предрек российской авиации большое будущее

Существует сильная уверенность в блестящем будущем для российской авиации. Такое заявление сделал помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин.
«У российской авиации очень большое будущее», — заявил Орешкин в ходе международной выставки-форума «Россия», которая началась в субботу, 4 ноября. Он добавил, что существенные улучшения были внесены в 128 российских аэропортов, что свидетельствует о непрерывном развитии отрасли. Вместе с этим наблюдается рост числа рейсов, что подтверждает перспективы и потенциал авиации в России, заключил помощник президента.
Существует сильная уверенность в блестящем будущем для российской авиации. Такое заявление сделал помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин. «У российской авиации очень большое будущее», — заявил Орешкин в ходе международной выставки-форума «Россия», которая началась в субботу, 4 ноября. Он добавил, что существенные улучшения были внесены в 128 российских аэропортов, что свидетельствует о непрерывном развитии отрасли. Вместе с этим наблюдается рост числа рейсов, что подтверждает перспективы и потенциал авиации в России, заключил помощник президента.