Орешкин предрек российской авиации большое будущее

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, самолет, параплан, сухой, мс-310, мс 21, мс21
Российская авиация непрерывно развивается, заявил Максим Орешкин Фото:

Существует сильная уверенность в блестящем будущем для российской авиации. Такое заявление сделал помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин.

«У российской авиации очень большое будущее», — заявил Орешкин в ходе международной выставки-форума «Россия», которая началась в субботу, 4 ноября. Он добавил, что существенные улучшения были внесены в 128 российских аэропортов, что свидетельствует о непрерывном развитии отрасли. Вместе с этим наблюдается рост числа рейсов, что подтверждает перспективы и потенциал авиации в России, заключил помощник президента.

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Существует сильная уверенность в блестящем будущем для российской авиации. Такое заявление сделал помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин. «У российской авиации очень большое будущее», — заявил Орешкин в ходе международной выставки-форума «Россия», которая началась в субботу, 4 ноября. Он добавил, что существенные улучшения были внесены в 128 российских аэропортов, что свидетельствует о непрерывном развитии отрасли. Вместе с этим наблюдается рост числа рейсов, что подтверждает перспективы и потенциал авиации в России, заключил помощник президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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