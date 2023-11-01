Мишустину рассказали, как сделать полеты в России безопасными

Приоритетом для российской авиации является безопасность полетов. Для этого необходимо постоянно поддерживать парк самолетов в надлежащем состоянии. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Росавиации Дмитрием Ядровым.
«Как вы поддерживаете летную годность всех воздушных судов, авиационной техники, которая так или иначе задействована в эксплуатации, связанной с полетами? Какие принимаете меры для организации технического обслуживания?» — спросил Мишустин главу Росавиации.
Ядров ответил, что поддержание летной годности является основой обеспечения безопасности полетов. По его словам, этот контроль осуществляется путем выдачи сертификатов летной годности, проведения ежегодных проверок и ежеквартального анализа документов, предоставляемых авиакомпаниями.
«В настоящее время Росавиацией выдано 617 сертификатов летной годности в отношении иностранного парка. 225 воздушных судов имеют только российскую регистрацию», — рассказал Ядров. Также он сообщил, что для обеспечения исправности авиапарка Росавиацией сертифицировано 438 организаций по техническому обслуживанию и ремонту, шесть из которых являются крупнейшими. «Они имеют 23 полнофункциональных ангарных комплекса для всех видов ремонта» — подчеркнул Ядров. Кроме этого, он отметил, что 21 организация получила разрешение от Росавиации модернизировать конструкции импортных воздушных судов.
Мишустин встретился с Дмитрием Ядровым впервые после его назначения руководителем ведомства. Ранее Ядров занимал пост заместителя руководителя Росавиации.
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