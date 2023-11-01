Мишустину рассказали, как сделать полеты в России безопасными

Росавиация перечислила меры для обеспечения безопасности полетов в РФ

01 ноября 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поговорил с главой Росавиации о безопасности полетов в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Приоритетом для российской авиации является безопасность полетов. Для этого необходимо постоянно поддерживать парк самолетов в надлежащем состоянии. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. «Как вы поддерживаете летную годность всех воздушных судов, авиационной техники, которая так или иначе задействована в эксплуатации, связанной с полетами? Какие принимаете меры для организации технического обслуживания?» — спросил Мишустин главу Росавиации. Ядров ответил, что поддержание летной годности является основой обеспечения безопасности полетов. По его словам, этот контроль осуществляется путем выдачи сертификатов летной годности, проведения ежегодных проверок и ежеквартального анализа документов, предоставляемых авиакомпаниями. «В настоящее время Росавиацией выдано 617 сертификатов летной годности в отношении иностранного парка. 225 воздушных судов имеют только российскую регистрацию», — рассказал Ядров. Также он сообщил, что для обеспечения исправности авиапарка Росавиацией сертифицировано 438 организаций по техническому обслуживанию и ремонту, шесть из которых являются крупнейшими. «Они имеют 23 полнофункциональных ангарных комплекса для всех видов ремонта» — подчеркнул Ядров. Кроме этого, он отметил, что 21 организация получила разрешение от Росавиации модернизировать конструкции импортных воздушных судов. Мишустин встретился с Дмитрием Ядровым впервые после его назначения руководителем ведомства. Ранее Ядров занимал пост заместителя руководителя Росавиации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Приоритетом для российской авиации является безопасность полетов. Для этого необходимо постоянно поддерживать парк самолетов в надлежащем состоянии. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. «Как вы поддерживаете летную годность всех воздушных судов, авиационной техники, которая так или иначе задействована в эксплуатации, связанной с полетами? Какие принимаете меры для организации технического обслуживания?» — спросил Мишустин главу Росавиации. Ядров ответил, что поддержание летной годности является основой обеспечения безопасности полетов. По его словам, этот контроль осуществляется путем выдачи сертификатов летной годности, проведения ежегодных проверок и ежеквартального анализа документов, предоставляемых авиакомпаниями. «В настоящее время Росавиацией выдано 617 сертификатов летной годности в отношении иностранного парка. 225 воздушных судов имеют только российскую регистрацию», — рассказал Ядров. Также он сообщил, что для обеспечения исправности авиапарка Росавиацией сертифицировано 438 организаций по техническому обслуживанию и ремонту, шесть из которых являются крупнейшими. «Они имеют 23 полнофункциональных ангарных комплекса для всех видов ремонта» — подчеркнул Ядров. Кроме этого, он отметил, что 21 организация получила разрешение от Росавиации модернизировать конструкции импортных воздушных судов. Мишустин встретился с Дмитрием Ядровым впервые после его назначения руководителем ведомства. Ранее Ядров занимал пост заместителя руководителя Росавиации.