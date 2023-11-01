01 ноября 2023

Главком ВСУ похвалил российскую авиацию и системы РЭБ

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий, stock
Валерий Залужный отметил, что Россия превосходит Украину в системах РЭБ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военно-воздушные силы России и подразделения радиоэлектронной борьбы значительно превосходят ВСУ, создавая ударные эскадрильи. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

«ВВС РФ сохраняют значительное преимущество перед нами и продолжают создавать новые ударные эскадрильи. Россия модернизировала силы радиоэлектронной борьбы, и в этой области она превосходит нас: 65% наших станций были произведены в советское время», — заявил Залужный изданию The Economist.

Он отметил, что эффективность снарядов Excalibur с GPS-наведением резко снизилась после того, как Россия усовершенствовала силы радиоэлектронной борьбы. «Контрбатарейная стрельба РФ улучшилась, и во многом это происходит благодаря использованию боеприпасов «Ланцет», — подчеркнул Залужный.

Ранее сообщалось, что Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за провала украинской армии на юге страны из-за ненадлежащей обороны Херсонской области в 2022 году. В узких политических кругах это называют «делом Залужного». Автор издания Mysl Polska Кшиштоф Подгурский писал, что в связи с успехами России на фронте главнокомандующий ВСУ был вынужден бросить в бой последние резервы украинской армии.

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Военно-воздушные силы России и подразделения радиоэлектронной борьбы значительно превосходят ВСУ, создавая ударные эскадрильи. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. «ВВС РФ сохраняют значительное преимущество перед нами и продолжают создавать новые ударные эскадрильи. Россия модернизировала силы радиоэлектронной борьбы, и в этой области она превосходит нас: 65% наших станций были произведены в советское время», — заявил Залужный изданию The Economist. Он отметил, что эффективность снарядов Excalibur с GPS-наведением резко снизилась после того, как Россия усовершенствовала силы радиоэлектронной борьбы. «Контрбатарейная стрельба РФ улучшилась, и во многом это происходит благодаря использованию боеприпасов «Ланцет», — подчеркнул Залужный. Ранее сообщалось, что Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за провала украинской армии на юге страны из-за ненадлежащей обороны Херсонской области в 2022 году. В узких политических кругах это называют «делом Залужного». Автор издания Mysl Polska Кшиштоф Подгурский писал, что в связи с успехами России на фронте главнокомандующий ВСУ был вынужден бросить в бой последние резервы украинской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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