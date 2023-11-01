Главком ВСУ похвалил российскую авиацию и системы РЭБ

02 ноября 2023 в 01:32 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный отметил, что Россия превосходит Украину в системах РЭБ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военно-воздушные силы России и подразделения радиоэлектронной борьбы значительно превосходят ВСУ, создавая ударные эскадрильи. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. «ВВС РФ сохраняют значительное преимущество перед нами и продолжают создавать новые ударные эскадрильи. Россия модернизировала силы радиоэлектронной борьбы, и в этой области она превосходит нас: 65% наших станций были произведены в советское время», — заявил Залужный изданию The Economist. Он отметил, что эффективность снарядов Excalibur с GPS-наведением резко снизилась после того, как Россия усовершенствовала силы радиоэлектронной борьбы. «Контрбатарейная стрельба РФ улучшилась, и во многом это происходит благодаря использованию боеприпасов «Ланцет», — подчеркнул Залужный. Ранее сообщалось, что Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за провала украинской армии на юге страны из-за ненадлежащей обороны Херсонской области в 2022 году. В узких политических кругах это называют «делом Залужного». Автор издания Mysl Polska Кшиштоф Подгурский писал, что в связи с успехами России на фронте главнокомандующий ВСУ был вынужден бросить в бой последние резервы украинской армии.

Военно-воздушные силы России и подразделения радиоэлектронной борьбы значительно превосходят ВСУ, создавая ударные эскадрильи. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. «ВВС РФ сохраняют значительное преимущество перед нами и продолжают создавать новые ударные эскадрильи. Россия модернизировала силы радиоэлектронной борьбы, и в этой области она превосходит нас: 65% наших станций были произведены в советское время», — заявил Залужный изданию The Economist. Он отметил, что эффективность снарядов Excalibur с GPS-наведением резко снизилась после того, как Россия усовершенствовала силы радиоэлектронной борьбы. «Контрбатарейная стрельба РФ улучшилась, и во многом это происходит благодаря использованию боеприпасов «Ланцет», — подчеркнул Залужный. Ранее сообщалось, что Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за провала украинской армии на юге страны из-за ненадлежащей обороны Херсонской области в 2022 году. В узких политических кругах это называют «делом Залужного». Автор издания Mysl Polska Кшиштоф Подгурский писал, что в связи с успехами России на фронте главнокомандующий ВСУ был вынужден бросить в бой последние резервы украинской армии.