В Пакистане хотят разрешить пользоваться картой «Мир»

22 ноября 2023 в 04:38 Размер текста - 17 +

Пакистан выразил желание пользоваться картами «Мир» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пакистан готов использовать карты российской платежной системы «Мир» и перейти на национальные валюты во взаиморасчетах. Об этом заявил посол Исламской Республики Пакистан в России Мухаммад Халид Джамали. «Пакистан готов рассмотреть все доступные варианты, которые могут помочь ускорить расчеты между нашими странами и дать импульс нашей торговле. Это касается и карт „Мир“, которыми мы готовы пользоваться. Мы открыты для всех предложений наших российских коллег, которые выгодны обеим сторонам», — передает слова Джамали ТАСС. Он отметил, что Пакистан предложил РФ провести переговоры по соглашению о валютном обмене. Ранее Джамали заявил, что Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году. Он отметил, что руководство страны рассчитывает на поддержку со стороны России.

Пакистан готов использовать карты российской платежной системы «Мир» и перейти на национальные валюты во взаиморасчетах. Об этом заявил посол Исламской Республики Пакистан в России Мухаммад Халид Джамали. «Пакистан готов рассмотреть все доступные варианты, которые могут помочь ускорить расчеты между нашими странами и дать импульс нашей торговле. Это касается и карт „Мир“, которыми мы готовы пользоваться. Мы открыты для всех предложений наших российских коллег, которые выгодны обеим сторонам», — передает слова Джамали ТАСС. Он отметил, что Пакистан предложил РФ провести переговоры по соглашению о валютном обмене. Ранее Джамали заявил, что Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году. Он отметил, что руководство страны рассчитывает на поддержку со стороны России.