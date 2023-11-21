В Пакистане хотят разрешить пользоваться картой «Мир»

Пакистан готов использовать карты российской платежной системы «Мир» и перейти на национальные валюты во взаиморасчетах. Об этом заявил посол Исламской Республики Пакистан в России Мухаммад Халид Джамали.
«Пакистан готов рассмотреть все доступные варианты, которые могут помочь ускорить расчеты между нашими странами и дать импульс нашей торговле. Это касается и карт „Мир“, которыми мы готовы пользоваться. Мы открыты для всех предложений наших российских коллег, которые выгодны обеим сторонам», — передает слова Джамали ТАСС. Он отметил, что Пакистан предложил РФ провести переговоры по соглашению о валютном обмене.
Ранее Джамали заявил, что Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году. Он отметил, что руководство страны рассчитывает на поддержку со стороны России.
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