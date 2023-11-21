21 ноября 2023

В Пакистане хотят разрешить пользоваться картой «Мир»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, платежная система мир, пластиковая карта
Пакистан выразил желание пользоваться картами «Мир» Фото:

Пакистан готов использовать карты российской платежной системы «Мир» и перейти на национальные валюты во взаиморасчетах. Об этом заявил посол Исламской Республики Пакистан в России Мухаммад Халид Джамали.

«Пакистан готов рассмотреть все доступные варианты, которые могут помочь ускорить расчеты между нашими странами и дать импульс нашей торговле. Это касается и карт „Мир“, которыми мы готовы пользоваться. Мы открыты для всех предложений наших российских коллег, которые выгодны обеим сторонам», — передает слова Джамали ТАСС. Он отметил, что Пакистан предложил РФ провести переговоры по соглашению о валютном обмене.

Ранее Джамали заявил, что Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году. Он отметил, что руководство страны рассчитывает на поддержку со стороны России.

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Пакистан готов использовать карты российской платежной системы «Мир» и перейти на национальные валюты во взаиморасчетах. Об этом заявил посол Исламской Республики Пакистан в России Мухаммад Халид Джамали. «Пакистан готов рассмотреть все доступные варианты, которые могут помочь ускорить расчеты между нашими странами и дать импульс нашей торговле. Это касается и карт „Мир“, которыми мы готовы пользоваться. Мы открыты для всех предложений наших российских коллег, которые выгодны обеим сторонам», — передает слова Джамали ТАСС. Он отметил, что Пакистан предложил РФ провести переговоры по соглашению о валютном обмене. Ранее Джамали заявил, что Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году. Он отметил, что руководство страны рассчитывает на поддержку со стороны России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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