22 ноября 2023

Минобороны перевооружит ВС РФ по итогам изучения опыта спецоперации

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Массовое появление «Торнадо-С» позволит РФ чаще наносить удары по целям в тылу противника Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Проанализировав данные о спецоперации, в Минобороны России приняли решение постепенно заменить реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» на высокоточные комплексы «Торнадо-С». Об этом рассказали источники в ведомстве.

«РСЗО „Ураган“, которые сейчас находятся на вооружении российской армии, заменят на более современные и дальнобойные „Торнадо-С“. Комплексы должны радикально усилить возможности российской артиллерии», — пояснили источники в интервью «Известиям».

Последние разработки инженеров позволили увеличить дальность стрельбы «Торнадо-С» с 90 до 120 км. РСЗО «Ураган» значительно уступают таким показателям. Комплексы предназначены для поражения живой силы и бронированной техники.

Ранее российские военные начали использовать в зоне СВО новый барражирующий боеприпас «Скальпель». Первая партия была доставлена на фронт в начале ноября.

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Проанализировав данные о спецоперации, в Минобороны России приняли решение постепенно заменить реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» на высокоточные комплексы «Торнадо-С». Об этом рассказали источники в ведомстве. «РСЗО „Ураган“, которые сейчас находятся на вооружении российской армии, заменят на более современные и дальнобойные „Торнадо-С“. Комплексы должны радикально усилить возможности российской артиллерии», — пояснили источники в интервью «Известиям». Последние разработки инженеров позволили увеличить дальность стрельбы «Торнадо-С» с 90 до 120 км. РСЗО «Ураган» значительно уступают таким показателям. Комплексы предназначены для поражения живой силы и бронированной техники. Ранее российские военные начали использовать в зоне СВО новый барражирующий боеприпас «Скальпель». Первая партия была доставлена на фронт в начале ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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