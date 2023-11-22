Минобороны перевооружит ВС РФ по итогам изучения опыта спецоперации

23 ноября 2023 в 02:52 Размер текста - 17 +

Массовое появление «Торнадо-С» позволит РФ чаще наносить удары по целям в тылу противника Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Проанализировав данные о спецоперации, в Минобороны России приняли решение постепенно заменить реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» на высокоточные комплексы «Торнадо-С». Об этом рассказали источники в ведомстве. «РСЗО „Ураган“, которые сейчас находятся на вооружении российской армии, заменят на более современные и дальнобойные „Торнадо-С“. Комплексы должны радикально усилить возможности российской артиллерии», — пояснили источники в интервью «Известиям». Последние разработки инженеров позволили увеличить дальность стрельбы «Торнадо-С» с 90 до 120 км. РСЗО «Ураган» значительно уступают таким показателям. Комплексы предназначены для поражения живой силы и бронированной техники. Ранее российские военные начали использовать в зоне СВО новый барражирующий боеприпас «Скальпель». Первая партия была доставлена на фронт в начале ноября.

Проанализировав данные о спецоперации, в Минобороны России приняли решение постепенно заменить реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» на высокоточные комплексы «Торнадо-С». Об этом рассказали источники в ведомстве. «РСЗО „Ураган“, которые сейчас находятся на вооружении российской армии, заменят на более современные и дальнобойные „Торнадо-С“. Комплексы должны радикально усилить возможности российской артиллерии», — пояснили источники в интервью «Известиям». Последние разработки инженеров позволили увеличить дальность стрельбы «Торнадо-С» с 90 до 120 км. РСЗО «Ураган» значительно уступают таким показателям. Комплексы предназначены для поражения живой силы и бронированной техники. Ранее российские военные начали использовать в зоне СВО новый барражирующий боеприпас «Скальпель». Первая партия была доставлена на фронт в начале ноября.