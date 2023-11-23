В США приостановили закон об антироссийских санкциях

Politico: в Нью-Джерси приостановили закон о санкциях за связи с РФ

24 ноября 2023 в 07:58 Размер текста - 17 +

Власти Нью-Джерси не смогут ввести санкции против компаний, связанных с РФ, во время судебных разбирательств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американский штат Нью-Джерси добровольно приостановил действие закона о санкциях против компаний, связанных с Россией. Об этом пишет газета Politico. Уточняется, что штат принял соответсвующее решение благодаря компании, потенциально попадающей под действие санкций. «Летом штат добровольно приостановил действие закона после того, как компания, которую он планировал внести в черный список, получила временный запретительный судебный приказ от федерального судьи, отчасти на конституционных основаниях», — говорится в публикации . Речь идет об американских подразделениях японской Kyocera, дочерние компании которой находятся и в России. Федеральный окружной суд штата запретил вводить санкции против Kyocera время разбирательств, продолжающихся до сих пор. Представители Kyocera настаивают на том, что, приняв антироссийский закон, власти штата превысили свои полномочия, так как подобные ограничения обычно вводит федеральное правительство. Этим решением Нью-Джерси пытается контролировать внешнюю торговлю, считают в компании. После начала российской спецоперации на Украине губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подписал закон о санкциях. Согласно документу, власти штата не могут заключать контракты с компаниями, взаимодействующими с Россией и Белоруссией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американский штат Нью-Джерси добровольно приостановил действие закона о санкциях против компаний, связанных с Россией. Об этом пишет газета Politico. Уточняется, что штат принял соответсвующее решение благодаря компании, потенциально попадающей под действие санкций. «Летом штат добровольно приостановил действие закона после того, как компания, которую он планировал внести в черный список, получила временный запретительный судебный приказ от федерального судьи, отчасти на конституционных основаниях», — говорится в публикации. Речь идет об американских подразделениях японской Kyocera, дочерние компании которой находятся и в России. Федеральный окружной суд штата запретил вводить санкции против Kyocera время разбирательств, продолжающихся до сих пор. Представители Kyocera настаивают на том, что, приняв антироссийский закон, власти штата превысили свои полномочия, так как подобные ограничения обычно вводит федеральное правительство. Этим решением Нью-Джерси пытается контролировать внешнюю торговлю, считают в компании. После начала российской спецоперации на Украине губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подписал закон о санкциях. Согласно документу, власти штата не могут заключать контракты с компаниями, взаимодействующими с Россией и Белоруссией.