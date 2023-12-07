07 декабря 2023

Суд в Москве арестовал хакера по делу полицейских, продававших данные россиян

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В Москве арестовали хакера, который помогал подавать данные россиян Фото:

В СИЗО отправлен Евгений Шитиков, обвиняемый в незаконном доступе к информационным базам МВД России. Его действия повлекли тяжкие последствия. Басманный суд Москвы арестовал хакера на два месяца.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шитикова Евгения Васильевича, обвиняемого по ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший тяжкие последствия или создавший угрозу их наступления), на срок до 6 февраля 2024 года», — передает материалы суда ТАСС. Подозреваемый свою вину не признал.

В ходе обыска дома обвиняемого полицейские обнаружили записи, в которых содержится информационный банк данных МВД России. Хакер принял меры, чтобы скрыть доходы соучастников преступления, поэтому представитель СК просил избрать Шитикову меру пресечения в виде ареста. Предварительное следствие и сбор доказательств по делу не закончены, установлены не все соучастники преступления.

Ранее следователи уличили трех бывших оперативников отдела полиции по Таганскому району Москвы и бывшего инженера столичного ГУ МВД России в неправомерном доступе к информационной базе МВД России, повлекшем тяжкие последствия. Все фигуранты дела признали свою вину, написали явку с повинной и сотрудничают со следствием.

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В СИЗО отправлен Евгений Шитиков, обвиняемый в незаконном доступе к информационным базам МВД России. Его действия повлекли тяжкие последствия. Басманный суд Москвы арестовал хакера на два месяца. «Ходатайство следствия удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шитикова Евгения Васильевича, обвиняемого по ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший тяжкие последствия или создавший угрозу их наступления), на срок до 6 февраля 2024 года», — передает материалы суда ТАСС. Подозреваемый свою вину не признал. В ходе обыска дома обвиняемого полицейские обнаружили записи, в которых содержится информационный банк данных МВД России. Хакер принял меры, чтобы скрыть доходы соучастников преступления, поэтому представитель СК просил избрать Шитикову меру пресечения в виде ареста. Предварительное следствие и сбор доказательств по делу не закончены, установлены не все соучастники преступления. Ранее следователи уличили трех бывших оперативников отдела полиции по Таганскому району Москвы и бывшего инженера столичного ГУ МВД России в неправомерном доступе к информационной базе МВД России, повлекшем тяжкие последствия. Все фигуранты дела признали свою вину, написали явку с повинной и сотрудничают со следствием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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