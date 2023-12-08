Где смотреть награждение Героев России Владимиром Путиным. Видео

08 декабря 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Путин 8 декабря наградит Героев России медалью «Золотая звезда» Фото: Анна Майорова © URA.RU В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца 8 декабря президент РФ Владимир Путин вручит Героям России медали «Золотая звезда». На мероприятие приглашены более 200 военных и гражданских лиц, кто оказал особое мужество и героизм. Традицию возобновили по указу главы государства в 2013 году. URA.RU рассказывает о том, где можно будет посмотреть трансляцию. Как пройдет мероприятие Праздничные дни, посвященные Дню Героев Отечества, проходят в столице России с 5 по 9 декабря. 8 декабря пройдет встреча Путина с героями России, участниками специальной военной операции и ветеранами боевых действий. 9 декабря, в сам День Героев Отечества, пройдет конкурс-концерт «Большая история — герои нашего времени». Музыкальные композиции, посвященные героическим событиям Великой Отечественной войны исполнят финалисты конкурса военно-патриотической песни «Большая история». Также пройдет акция «Честь героям» на Фестивальной аллее спорткомплекса «Лужники», где пройдет шествие с фотографиями «Лица героев», а также будет растянута самая большая георгиевская лента. Где посмотреть трансляцию награждения Трансляция пройдет в группе ВК и на rutube-канале URA.RU. При этом точного времени начала мероприятия на данный момент нет — подпишитесь на каналы агентства и поставьте уведомления, чтобы не пропустить его. Главные тезисы с выступления Владимира Путина URA.RU соберет в вечерней рассылке. Подписку на нее можно оформить уже сейчас. Для тех, кому неудобно смотреть видео, URA.RU запустит текстовую трансляцию. Ранее американское издание Bloomberg предположило , что Владимир Путин в ближайшее время может выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента. Голосование на пост главы государства пройдет в марте 2024 года. Некоторые источники российских СМИ в Аппарате президента сообщали, что свою кандидатуру Путин может выдвинуть на выставке «Россия», съезде «Единой России» в декабре или награждении Героев РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца 8 декабря президент РФ Владимир Путин вручит Героям России медали «Золотая звезда». На мероприятие приглашены более 200 военных и гражданских лиц, кто оказал особое мужество и героизм. Традицию возобновили по указу главы государства в 2013 году. URA.RU рассказывает о том, где можно будет посмотреть трансляцию. Праздничные дни, посвященные Дню Героев Отечества, проходят в столице России с 5 по 9 декабря. 8 декабря пройдет встреча Путина с героями России, участниками специальной военной операции и ветеранами боевых действий. 9 декабря, в сам День Героев Отечества, пройдет конкурс-концерт «Большая история — герои нашего времени». Музыкальные композиции, посвященные героическим событиям Великой Отечественной войны исполнят финалисты конкурса военно-патриотической песни «Большая история». Также пройдет акция «Честь героям» на Фестивальной аллее спорткомплекса «Лужники», где пройдет шествие с фотографиями «Лица героев», а также будет растянута самая большая георгиевская лента. Трансляция пройдет в группе ВК и на rutube-канале URA.RU. При этом точного времени начала мероприятия на данный момент нет — подпишитесь на каналы агентства и поставьте уведомления, чтобы не пропустить его. Главные тезисы с выступления Владимира Путина URA.RU соберет в вечерней рассылке. Подписку на нее можно оформить уже сейчас. Для тех, кому неудобно смотреть видео, URA.RU запустит текстовую трансляцию. Ранее американское издание Bloomberg предположило, что Владимир Путин в ближайшее время может выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента. Голосование на пост главы государства пройдет в марте 2024 года. Некоторые источники российских СМИ в Аппарате президента сообщали, что свою кандидатуру Путин может выдвинуть на выставке «Россия», съезде «Единой России» в декабре или награждении Героев РФ.