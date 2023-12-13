Новый глава МИД Польши Сикорский посетит Киев

Кулеба: новый глава МИД Польши принял приглашение посетить Украину

14 декабря 2023 в 00:15 Размер текста - 17 +

Радослав Сикорский ответил на приглашение украинской стороны Фото: Official White House / Adam Schultz Новый глава МИД Польши Радослав Сикорский принял приглашение посетить Украину. Об этом сообщил руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Я поговорил Сикорским и поздравил его с назначением. Министр Сикорский принял предложение посетить Украину», — написал Кулеба на своей странице в соцсети X. Президент Украины Владимир Зеленский также попросил нового премьера Польши Дональда Туска срочно встретиться с ним. Желание Зеленского вызвало ироничную оценку официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она сравнила это со знакомством на популярном приложении Tinder. Польский Сейм выдвинул кандидатуру бывшего главы Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра страны из-за недовольства занимавшим эту должность Матеушем Моравецким. Туск является политическим оппонентом Москвы, поскольку считает, что Россия якобы нарушила нормы европейского общежития.

Новый глава МИД Польши Радослав Сикорский принял приглашение посетить Украину. Об этом сообщил руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Я поговорил Сикорским и поздравил его с назначением. Министр Сикорский принял предложение посетить Украину», — написал Кулеба на своей странице в соцсети X. Президент Украины Владимир Зеленский также попросил нового премьера Польши Дональда Туска срочно встретиться с ним. Желание Зеленского вызвало ироничную оценку официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она сравнила это со знакомством на популярном приложении Tinder. Польский Сейм выдвинул кандидатуру бывшего главы Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра страны из-за недовольства занимавшим эту должность Матеушем Моравецким. Туск является политическим оппонентом Москвы, поскольку считает, что Россия якобы нарушила нормы европейского общежития.