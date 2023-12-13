Песков раскрыл, сколько спит Путин

Дмитрий Песков рассказал, что президент иногда спит по несколько часов в сутки
Президент РФ Владимир Путин часто жертвует сном перед важными мероприятиями. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Спит он мало, и в ходе международных поездок, и в ходе внутренних по стране. Он часто жертвует сном ради рабочей программы. Иногда в сутки спит буквально по несколько часов», — рассказал Песков «Известиям».
Песков рассказал и о том, что россияне звонят на прямую линию со словами поддержки в адрес Путина. Также жители страны спрашивают у президента про специальную военную операцию.
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