Песков раскрыл, сколько спит Путин

Песков: Путин часто жертвует сном ради работы

14 декабря 2023 в 00:41 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков рассказал, что президент иногда спит по несколько часов в сутки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин часто жертвует сном перед важными мероприятиями. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Спит он мало, и в ходе международных поездок, и в ходе внутренних по стране. Он часто жертвует сном ради рабочей программы. Иногда в сутки спит буквально по несколько часов», — рассказал Песков «Известиям». Песков рассказал и о том, что россияне звонят на прямую линию со словами поддержки в адрес Путина. Также жители страны спрашивают у президента про специальную военную операцию.

Президент РФ Владимир Путин часто жертвует сном перед важными мероприятиями. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Спит он мало, и в ходе международных поездок, и в ходе внутренних по стране. Он часто жертвует сном ради рабочей программы. Иногда в сутки спит буквально по несколько часов», — рассказал Песков «Известиям». Песков рассказал и о том, что россияне звонят на прямую линию со словами поддержки в адрес Путина. Также жители страны спрашивают у президента про специальную военную операцию.