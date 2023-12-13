13 декабря 2023

Песков раскрыл, сколько спит Путин

Песков: Путин часто жертвует сном ради работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков рассказал, что президент иногда спит по несколько часов в сутки Фото:

Президент РФ Владимир Путин часто жертвует сном перед важными мероприятиями. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Спит он мало, и в ходе международных поездок, и в ходе внутренних по стране. Он часто жертвует сном ради рабочей программы. Иногда в сутки спит буквально по несколько часов», — рассказал Песков «Известиям».

Песков рассказал и о том, что россияне звонят на прямую линию со словами поддержки в адрес Путина. Также жители страны спрашивают у президента про специальную военную операцию.

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Президент РФ Владимир Путин часто жертвует сном перед важными мероприятиями. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Спит он мало, и в ходе международных поездок, и в ходе внутренних по стране. Он часто жертвует сном ради рабочей программы. Иногда в сутки спит буквально по несколько часов», — рассказал Песков «Известиям». Песков рассказал и о том, что россияне звонят на прямую линию со словами поддержки в адрес Путина. Также жители страны спрашивают у президента про специальную военную операцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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