Песков рассказал, что говорили Путину звонящие на прямую линию россияне

Песков: россияне задают для прямой линии с Путиным вопросы про СВО

Россияне поддерживают президента и спрашивают про СВО, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россияне звонят на прямую линию и выражают слова поддержки президенту РФ Владимиру Путину, а также задают вопросы про СВО. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Люди звонят на прямую линию, выражают слова поддержки Владимиру Путину. Очень много подобных обращений. Также непростая и международная обстановка, что волнует россиян. Речь идет о специальной военной операции», — заявил Песков в эфире Первого канала.

Прямая линия с президентом состоится 14 декабря в 12:00 по московскому времени. К итогам года с Владимиром Путиным россияне отправили более полутора миллиона вопросов, передает «Национальная служба новостей».