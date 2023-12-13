13 декабря 2023

Песков рассказал, что говорили Путину звонящие на прямую линию россияне

Песков: россияне задают для прямой линии с Путиным вопросы про СВО
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, песков дмитрий
Россияне поддерживают президента и спрашивают про СВО, заявил Дмитрий Песков Фото:

Россияне звонят на прямую линию и выражают слова поддержки президенту РФ Владимиру Путину, а также задают вопросы про СВО. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Люди звонят на прямую линию, выражают слова поддержки Владимиру Путину. Очень много подобных обращений. Также непростая и международная обстановка, что волнует россиян. Речь идет о специальной военной операции», — заявил Песков в эфире Первого канала.

Прямая линия с президентом состоится 14 декабря в 12:00 по московскому времени. К итогам года с Владимиром Путиным россияне отправили более полутора миллиона вопросов, передает «Национальная служба новостей».

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Россияне звонят на прямую линию и выражают слова поддержки президенту РФ Владимиру Путину, а также задают вопросы про СВО. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Люди звонят на прямую линию, выражают слова поддержки Владимиру Путину. Очень много подобных обращений. Также непростая и международная обстановка, что волнует россиян. Речь идет о специальной военной операции», — заявил Песков в эфире Первого канала. Прямая линия с президентом состоится 14 декабря в 12:00 по московскому времени. К итогам года с Владимиром Путиным россияне отправили более полутора миллиона вопросов, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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