Мишустин второй раз за декабрь изменил повестку заседания правительства

28 декабря 2023 в 20:56 Размер текста - 17 +

Мишустин обсудил с правительством поручения президента, данные на Госсовете Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Михаил Мишустин решил не откладывать в долгий ящик поручения Владимира Путина, данные на Госсовете. Председатель правительства уже на следующий день изменил повестку заседания кабинета и сразу дал задачу главам ведомств начать работу по укреплению роли наставничества и созданию комфортных условий для преподавателей в стране. Политтехнолог Сергей Маркелов считает, что эта оперативность выдает замысел властей: тема реформы образования будет ключевой в президентской кампании. «Вчера президент провел заседание Государственного совета, где подробно обсуждали укрепление роли педагога и наставника. Владимир Владимирович уделил особое внимание значимости их работы для развития нашей страны», — сказал глава правительства. Новость по теме Мишустин изменил повестку заседания правительства ради поручений Путина Мишустин напомнил те поручения, которые дал президент на Госсовете, связанные с преподавателями: улучшить условия труда учителей;

избавить преподавателей от излишней нагрузки;

очертить обязанности классных руководителей;

привлечь в профессию молодые кадры;

внедрить адресные меры поддержки;

повысить оплату труда педагогов. «Еще одна задача — сформировать целостную систему наставничества для детей и молодежи, чтобы воспитательная работа не была ограничена рамками школы», — продолжил глава правительства. Для этого будет задействован потенциал «Сириуса», платформы «Россия — страна возможностей», движения детей и молодежи. Также будут подключены ветераны боевых действий. По словам Мишустина, правительство продолжит работу над тем, чтобы все больше людей привлекались к наставничеству и передавали свой опыт. Для этого: законодательно предусмотрят доплаты за наставничество на предприятиях;

будут разработаны поправки в Трудовой кодекс;

учредят ежегодную премию «Наставник года»;

включат учебные курсы и модули по наставничеству в программы квалификации;

возобновят подготовку мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин. «Необходимо своевременно выполнить все поручения президента, которые были даны в ходе Государственного совета, вывести на новый уровень работу по развитию наставничества в нашей стране», — резюмировал Мишустин. Обсуждение поручений президента на тему наставничества на следующий день в правительстве связано с тем, что процесс выполнения задач по наращиванию значимости наставничества и созданию комфортных условий для работы педагогов должен быть запущен до Нового года, считает политтехнолог Сергей Маркелов. По его словам, наставничество станет одной из «якорных тем» президентской кампании Путина. По словам эксперта, Мишустин уже не первый раз обсуждает поручения президента с правительством на следующий день. Подобное было и на «Итогах года с Владимиром Путиным» — это становится определенной закономерностью. «Мы видим начальные этапы: поручение президента, быстрая реакция председателя правительства. За этой реакцией следует, как правило, то, что пока мы не видим, — работа внутри правительства: министры, губернаторы, низовой уровень власти. Сейчас достаточное количество тем будут перекочевывать из стратегических в среднесрочные, из среднесрочных в оперативные. То есть количество оперативно решаемых тем будет нарастать», — отметил Маркелов. Политтехнолог предположил, что в ближайшее время начнется крупная цепочка мероприятий, форумов, сетевой работы, связанной с наставничеством. Заседание правительства под руководством Мишустина — часть этой цепочки. При этом, от поручения президента до реальных изменений требуется «достаточно серьезное количество времени». «Мишустин — джин, который после натирания президентом лампы начинает материализовывать его задумки, — шутит эксперт. Вы хотите стадион? Появляется джин Мишустин и говорит: „Окей, будем придумывать, как этот стадион сделать из правительственного кувшина“. Так же и с наставничеством. Мы анализируем скорость появления джина, в данном случае появился на следующий день, а иногда он может полгодика проспать, иногда и 500 дней». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр Михаил Мишустин решил не откладывать в долгий ящик поручения Владимира Путина, данные на Госсовете. Председатель правительства уже на следующий день изменил повестку заседания кабинета и сразу дал задачу главам ведомств начать работу по укреплению роли наставничества и созданию комфортных условий для преподавателей в стране. Политтехнолог Сергей Маркелов считает, что эта оперативность выдает замысел властей: тема реформы образования будет ключевой в президентской кампании. «Вчера президент провел заседание Государственного совета, где подробно обсуждали укрепление роли педагога и наставника. Владимир Владимирович уделил особое внимание значимости их работы для развития нашей страны», — сказал глава правительства. Мишустин напомнил те поручения, которые дал президент на Госсовете, связанные с преподавателями: «Еще одна задача — сформировать целостную систему наставничества для детей и молодежи, чтобы воспитательная работа не была ограничена рамками школы», — продолжил глава правительства. Для этого будет задействован потенциал «Сириуса», платформы «Россия — страна возможностей», движения детей и молодежи. Также будут подключены ветераны боевых действий. По словам Мишустина, правительство продолжит работу над тем, чтобы все больше людей привлекались к наставничеству и передавали свой опыт. Для этого: «Необходимо своевременно выполнить все поручения президента, которые были даны в ходе Государственного совета, вывести на новый уровень работу по развитию наставничества в нашей стране», — резюмировал Мишустин. Обсуждение поручений президента на тему наставничества на следующий день в правительстве связано с тем, что процесс выполнения задач по наращиванию значимости наставничества и созданию комфортных условий для работы педагогов должен быть запущен до Нового года, считает политтехнолог Сергей Маркелов. По его словам, наставничество станет одной из «якорных тем» президентской кампании Путина. По словам эксперта, Мишустин уже не первый раз обсуждает поручения президента с правительством на следующий день. Подобное было и на «Итогах года с Владимиром Путиным» — это становится определенной закономерностью. «Мы видим начальные этапы: поручение президента, быстрая реакция председателя правительства. За этой реакцией следует, как правило, то, что пока мы не видим, — работа внутри правительства: министры, губернаторы, низовой уровень власти. Сейчас достаточное количество тем будут перекочевывать из стратегических в среднесрочные, из среднесрочных в оперативные. То есть количество оперативно решаемых тем будет нарастать», — отметил Маркелов. Политтехнолог предположил, что в ближайшее время начнется крупная цепочка мероприятий, форумов, сетевой работы, связанной с наставничеством. Заседание правительства под руководством Мишустина — часть этой цепочки. При этом, от поручения президента до реальных изменений требуется «достаточно серьезное количество времени». «Мишустин — джин, который после натирания президентом лампы начинает материализовывать его задумки, — шутит эксперт. Вы хотите стадион? Появляется джин Мишустин и говорит: „Окей, будем придумывать, как этот стадион сделать из правительственного кувшина“. Так же и с наставничеством. Мы анализируем скорость появления джина, в данном случае появился на следующий день, а иногда он может полгодика проспать, иногда и 500 дней».