Мишустин изменил повестку заседания правительства ради поручений Путина

15 декабря 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Мишустин подчеркнул, что правительство России — это команда Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин изменил повестку заседания правительства и начал его с превращения вчерашних ответов президента Владимира Путина на вопросы россиян в поручения для органов государственной власти. «Правительство РФ — это команда Путина. Нужно продолжать действовать энергично и эффективно на благо России и наших граждан», — указал он. Мишустин рассказал, что после публичного мероприятия главы государства у него была встреча с Путиным, на которой эти поручения также обсуждались, и премьер считает их приоритетом в работе. Глава правительства озвучил некоторые из них: продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения, особенно в сельской местности;

привести в надлежащее состояние женские консультации, поликлиники и больницы для создания комфортных условий для женщин, планирующих беременность;

решить вопрос с поставкой трехкомпонентной вакцины от кори, паротита и краснухи;

увеличить размер подъемных для участников программы «Земский доктор» в новых регионах. Врачам — до 2 млн рублей, а для фельдшеров — до 1 млн рублей;

рассмотреть инициативу о распространении льготной ипотеки под 2% в новых регионах не только на новостройки, но и на вторичный рынок;

предусмотреть допсредства на создание спортивной инфраструктуры в регионах и муниципалитетах;

обеспечить гарантии для граждан, участвующих в спецоперации, включая добровольцев из ДНР и ЛНР, контрактников и мобилизованных;

продолжить газификацию домохозяйств;

наращивать отечественное самолетостроение. Также премьер акцентировал внимание на росте цен на продукты, товары первой необходимости и ЖКХ. «Понятно, что в каждом конкретном случае есть свои особенности в зависимости от региона. Поэтому прошу профильные ведомства оперативно отслеживать ситуацию и своевременно реагировать на необоснованное завышение стоимости», — подчеркнул Мишустин. Правительство России оперативно отреагировало на выступление президента. Для сравнения: в 2019 году (последний год повестки без COVID-19 и СВО) правительство в течение недели никак открыто не комментировало прямую линию президента (прошла 20 июня). В материалах, размещенных в открытом доступе, нет данных о превращении ответов Владимира Путина в поручения по инициативе самого кабмина. Профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский считает, что работа по ответам президента велась: «Может быть не всегда на следующий день и столь публично». Эксперт связывает оперативность решения правительством Мишустина поставленных задач со стилем работы самого премьера: «То, что он организован и динамичен — это неоспоримо. Мишустин — человек с амбициями. Если он включен в какой-то процесс, он думает о том, как делать свою работу, а уже во вторую очередь о том, что он от этого получит. Это не первый раз после тех или иных поручений и выступлений президента переходит все в конкретную плоскость». При этом Черняховский на себе почувствовал пользу от прямой линии с Владимиром Путиным: «Я был позавчера на рынке — яйца самые дорогие стоили 240 рублей. А сегодня — 220. Я спросил у продавцов: „Уже реагируете на поручение президента?“ Ответили, что нет, вы перепутали, они так и стоили. Хотя я сам два дня назад обратил внимание, насколько все подорожало». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр России Михаил Мишустин изменил повестку заседания правительства и начал его с превращения вчерашних ответов президента Владимира Путина на вопросы россиян в поручения для органов государственной власти. «Правительство РФ — это команда Путина. Нужно продолжать действовать энергично и эффективно на благо России и наших граждан», — указал он. Мишустин рассказал, что после публичного мероприятия главы государства у него была встреча с Путиным, на которой эти поручения также обсуждались, и премьер считает их приоритетом в работе. Глава правительства озвучил некоторые из них: Также премьер акцентировал внимание на росте цен на продукты, товары первой необходимости и ЖКХ. «Понятно, что в каждом конкретном случае есть свои особенности в зависимости от региона. Поэтому прошу профильные ведомства оперативно отслеживать ситуацию и своевременно реагировать на необоснованное завышение стоимости», — подчеркнул Мишустин. Правительство России оперативно отреагировало на выступление президента. Для сравнения: в 2019 году (последний год повестки без COVID-19 и СВО) правительство в течение недели никак открыто не комментировало прямую линию президента (прошла 20 июня). В материалах, размещенных в открытом доступе, нет данных о превращении ответов Владимира Путина в поручения по инициативе самого кабмина. Профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский считает, что работа по ответам президента велась: «Может быть не всегда на следующий день и столь публично». Эксперт связывает оперативность решения правительством Мишустина поставленных задач со стилем работы самого премьера: «То, что он организован и динамичен — это неоспоримо. Мишустин — человек с амбициями. Если он включен в какой-то процесс, он думает о том, как делать свою работу, а уже во вторую очередь о том, что он от этого получит. Это не первый раз после тех или иных поручений и выступлений президента переходит все в конкретную плоскость». При этом Черняховский на себе почувствовал пользу от прямой линии с Владимиром Путиным: «Я был позавчера на рынке — яйца самые дорогие стоили 240 рублей. А сегодня — 220. Я спросил у продавцов: „Уже реагируете на поручение президента?“ Ответили, что нет, вы перепутали, они так и стоили. Хотя я сам два дня назад обратил внимание, насколько все подорожало».