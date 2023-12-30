Как запустить салют в Новый год и не нарваться на штраф

Юрист Денисов: салют нельзя запускать в жилой зоне и в лесах
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Салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина. Екатеринбург, салют, полиция, фейерверк
В Новый год необходимо выбрать правильную локацию для запуска фейерверка Фото:

Чтобы не получить штраф в Новый год за запуск салютов и фейерверков необходимо выбрать правильную локацию. Кроме того, нужно учитывать региональные ограничения. Об этом рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов.

«По общим правилам, этого нельзя делать в жилой зоне и в лесах, так как минимальное расстояние в 150 метров от зоны запуска соблюсти невозможно», — сказал Денисов агентству «Прайм». Он добавил, что наказание за запуск фейерверков зависит от ограничений в регионе: в случае, если в нем действует полный запрет, самостоятельно использовать пиротехнику нельзя никому. Однако если запрет не полный, необходимо правильно выбрать место для запуска.

Депутаты Госдумы РФ выступили за запрет запуска фейерверков в новогоднюю ночь в общественных местах и использование праздничной пиротехники в приграничных регионах, особенно на фоне проведения СВО на Украине. Так, запрет начал действовать в Санкт-Петербурге, Сургуте, Калуге и других регионах. А жителям Воронежа член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила заменить запрещенные на Новый год салюты хлопушками и бенгальскими огнями, передает MK.RU.

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Чтобы не получить штраф в Новый год за запуск салютов и фейерверков необходимо выбрать правильную локацию. Кроме того, нужно учитывать региональные ограничения. Об этом рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов. «По общим правилам, этого нельзя делать в жилой зоне и в лесах, так как минимальное расстояние в 150 метров от зоны запуска соблюсти невозможно», — сказал Денисов агентству «Прайм». Он добавил, что наказание за запуск фейерверков зависит от ограничений в регионе: в случае, если в нем действует полный запрет, самостоятельно использовать пиротехнику нельзя никому. Однако если запрет не полный, необходимо правильно выбрать место для запуска. Депутаты Госдумы РФ выступили за запрет запуска фейерверков в новогоднюю ночь в общественных местах и использование праздничной пиротехники в приграничных регионах, особенно на фоне проведения СВО на Украине. Так, запрет начал действовать в Санкт-Петербурге, Сургуте, Калуге и других регионах. А жителям Воронежа член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила заменить запрещенные на Новый год салюты хлопушками и бенгальскими огнями, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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