Как запустить салют в Новый год и не нарваться на штраф

Юрист Денисов: салют нельзя запускать в жилой зоне и в лесах

30 декабря 2023 в 07:21 Размер текста - 17 +

В Новый год необходимо выбрать правильную локацию для запуска фейерверка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чтобы не получить штраф в Новый год за запуск салютов и фейерверков необходимо выбрать правильную локацию. Кроме того, нужно учитывать региональные ограничения. Об этом рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов. «По общим правилам, этого нельзя делать в жилой зоне и в лесах, так как минимальное расстояние в 150 метров от зоны запуска соблюсти невозможно», — сказал Денисов агентству «Прайм». Он добавил, что наказание за запуск фейерверков зависит от ограничений в регионе: в случае, если в нем действует полный запрет, самостоятельно использовать пиротехнику нельзя никому. Однако если запрет не полный, необходимо правильно выбрать место для запуска. Депутаты Госдумы РФ выступили за запрет запуска фейерверков в новогоднюю ночь в общественных местах и использование праздничной пиротехники в приграничных регионах, особенно на фоне проведения СВО на Украине. Так, запрет начал действовать в Санкт-Петербурге, Сургуте, Калуге и других регионах. А жителям Воронежа член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила заменить запрещенные на Новый год салюты хлопушками и бенгальскими огнями, передает MK.RU.

Чтобы не получить штраф в Новый год за запуск салютов и фейерверков необходимо выбрать правильную локацию. Кроме того, нужно учитывать региональные ограничения. Об этом рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов. «По общим правилам, этого нельзя делать в жилой зоне и в лесах, так как минимальное расстояние в 150 метров от зоны запуска соблюсти невозможно», — сказал Денисов агентству «Прайм». Он добавил, что наказание за запуск фейерверков зависит от ограничений в регионе: в случае, если в нем действует полный запрет, самостоятельно использовать пиротехнику нельзя никому. Однако если запрет не полный, необходимо правильно выбрать место для запуска. Депутаты Госдумы РФ выступили за запрет запуска фейерверков в новогоднюю ночь в общественных местах и использование праздничной пиротехники в приграничных регионах, особенно на фоне проведения СВО на Украине. Так, запрет начал действовать в Санкт-Петербурге, Сургуте, Калуге и других регионах. А жителям Воронежа член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила заменить запрещенные на Новый год салюты хлопушками и бенгальскими огнями, передает MK.RU.